Kutná Hora /FOTOGALERIE/ - Rubriku Pohlednice z minulosti tentokrát obohatil Jaroslav Benák, který se rozhodl sdílet se čtenáři vzpomínku na své studium v Kutné Hoře. Byl studentem Střední průmyslové školy elektrotechnické (SPŠE), kterou začal navštěvovat v roce 1973.

„Obor sdělovací a radioelektronická zařízení nás v roce 1973 začalo studovat čtyřicet jedna. Nastoupili jsme do třídy V2b. Všichni jsme byli vyučeni i v různých oborech, a proto jsme nastoupili do druhého ročníku, ve kterém jsme ale měli předměty i z ročníku prvního. Do dalšího ročníku, kdy jsme navštěvovali třídu V3b, nás nastoupilo už jenom třicet sedm, protože čtyři spolužáci přešli do třídy s jiným zaměřením. Jeden spolužák pak ještě propadl, a tak nás v roce 1976 odmaturovalo třicet šest. Mezi úspěšnými absolventy byly i naše dvě spolužačky Hana a Jana,“ vzpomíná Jaroslav Benák.