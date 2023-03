/FOTO, VIDEO/ Na Kaňku u Kutné Hory stojí na první pohled nenápadný zájezdní hostinec. Říká se mu Na Pašince a už skoro třicet let ho tady provozují manželé Renata a Miroslav Kopečtí. Právě sem jezdí za vynikající českou kuchyní lidé ze všech koutů republiky a dnes už je jen málo těch, co by neslyšeli o Pašince na Kaňku – "první Pohlreichově restauraci".

Tajný host v restauraci Na Pašince. | Video: TV Nova

Do Pohlreichova souboje restaurací, jehož první díl vysílala televize Nova ve středu 8. března po 20. hodině, poslali Pašinku s její tradiční českou kuchyní lidé po uveřejnění výzvy na sociálních sítích. Když pak přišla konkrétní nabídka, Kopečtí neváhali ani vteřinu. A nakonec ze souboje se zájezdním hostincem U Jiskrů od Strakonic vyšla Pašinka vítězně!

"Víte, pro nás je to vlastně taková satisfakce za těch mnoho a mnoho let odříkání a dřiny. A jsme za to moc rádi, protože jsme to dělali hlavně i pro lidi, kteří u nás pracují. My už si ve svých letech nepotřebujeme nic dokazovat," říká Miroslav Kopecký, který spolu s manželkou před téměř 30 lety zachránil zadluženou a chátrající Pašinku, pronajal si ji a postupem let z ní vybudoval rodinnou restauraci se skvělou kuchyní.

Restaurace Na Pašince v Kutné Hoře - majitelé manželé Kopečtí.Zdroj: Deník/Michal Bílek

Do pořadu šli s cílem vyhrát a ačkoli dnes už na natáčení vzpomínají s úsměvem, žádná pohoda to prý nebyla. Třeba scénu, jak odemykají ráno restauraci, natáčeli patnáctkrát. "Pořád jsem chodil sem a tam, sem a tam, " vzpomíná majitel hostince. Také se stalo, že produkci se nelíbila scéna s knedlíky, a tak se muselo jít vařit znovu. Opakovaně se natáčely i rozhovory, protože Kopečtí zapomínali odpovídat celou větou.

Oba se ale shodují, že vůbec nejnáročnější byl zatěžkávací test, kdy personál restaurace musel obsloužit během dvou hodin třicet hostů tříchodovým menu, navíc s celým televizním štábem za zády. A aby to nebylo jednoduché, každý druhý host měl nějaký speciální požadavek, jeden byl třeba vegetarián. "Bylo tu strašně moc lidí a samá kamera, byl to fakt záhul. Ten večer jsme úplně odpadli, byli jsme grogy," vypráví Renata Kopecká. Dvakrát je také navštívil tajný host se skrytou kamerou, kterého prý ani jeden z manželů neodhalil.

Nakonec čekal tým z Pašinky souboj s jejich strakonickým rivalem přímo v kuchyni Pohlreichovy restaurace Next Door by Imperial v Praze. S sebou si prý vezli muškátový oříšek a malinké struhadlo. "Museli jsme připravit zvěřinu tak, aby to vystihovalo náš hostinec. To bylo náročné. Zkoušeli jsme si to předem, testovali ingredience a chutě, na poslední chvíli jsme měnili několik věcí," popisuje Kopecký. Vsadili prý hlavně na jednoduchost a chuť a sázka jim vyšla. "Kdyby mi někdo řekl, že v zájezdním hostinci dostanu talíře s takovýmto jídlem, budu si myslet, že se pomátnul," zhodnotil Zdeněk Pohlreich pečený bůček jako předkrm a panenku z divočáka jako hlavní chod.

Účast v Pohlreichově souboji restaurací oba manžele ještě víc sblížila. Jejich čtyřicetiletý vztah prý často připomínal jízdu na tobogánu, když on pracoval v zahraničí a dvacet let v hotelu Hilton, jeho žena se starala o restauraci na Kaňku a dvě děti téměř sama. Poslední čtyři roky jsou konečně spolu doma. "My jsme spolu tak dlouho, protože jsme se málo viděli. Pořád jsme se na sebe těšili a neměli čas se hádat, nikdy v životě jsme na sebe nekřičeli," říká pár s tím, že dnes jsou pro sebe hlavně parťáci a vzájemná opora.

Restaurace Na Pašince - smažené bramborové knedlíky.Zdroj: se svolením TV Nova

A co popularita přinesla samotné restauraci? Bezesporu více hostů i návštěvníků webových stránek. "Po odvysílání prvního dílu na Voyo přišla vlna tsunami a my museli vypnout rezervační systém. To proto, abychom to zvládali, protože kuchyň má svou kapacitu a my nechceme jít na úkor kvality," ubezpečuje Kopecký. Dodal, že jim pořad ukázal, v čem se mohou zlepšit a na tom chtějí pracovat. V neposlední řadě pak poznal tým Pašinky spoustu zajímavých lidí, a to nejen z branže. "Říkali, že jsme bombarďáci, a to je pro nás velká čest," dodává Renata Kopecká.

"To, že jste se dostali až sem, není žádná náhoda," řekl Pohlreich majitelům kutnohorské restaurace, kterým ale vytknul, že v týmu čtyř kuchařů nemají jasně určeného šéfkuchaře.