Čáslav - Vlna nesouhlasu se v minulých dnech zvedla v souvislosti s kácením stromů a keřů v Čáslavi. Nejvíce nesouhlasu vyvolalo pokácení štědřence odvislého v parčíku u sochy Jana Žižky z Trocnova.

Štědřenec odvislý na náměstí Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi. | Foto: Vladimír Havlíček

„Neřízené hromadné vysazování smrků u domů a chodníků nadělalo po jejich vzrůstu velmi škod a pak jsou to právě občané, kteří žádají jejich pokácení. S tímto věnem z předešlých let se budeme ještě dlouho vyrovnávat a vždy to bude vyvolávat u některých z nás pobouření,“ naznačil čáslavský místostarosta Martin Horský. „Na Hrádku byl dle pamětníků krásný sad, také i na valech. Bohužel, roky nesystematické péče a výsadby vytvořily v některých lokalitách nesourodou směs zeleně,“ dodal.