„Došli jsme k závěru, že tělocvičnu bojových sportů není možné přesunout, mají zde položené tatami a další náčiní pro trénink, nikdo by je nevzal do pronájmu. Projekt výstavby běžeckého tunelu se tedy bude muset předělat tak, aby v něm jejich tělocvična zůstala zachována. Otázkou je, jak s prostorem pro trénink stolních tenistů,“ uvedl Šnajdr.

Podle něj jsou jen dvě možnosti, jak situaci vyřešit. „První je, že pomůžeme stolním tenistům najít jiné vhodné prostory s tím, že v tom budou aktivní i sami členové atletického oddílu SKP Olympia Kutná Hora. Pak by stačilo projekt předělat jen tak, aby zůstalo zachováno zázemí pro bojové sporty,“ uvedl místostarosta.

Druhá varianta počítá se zachováním zázemí pro stolní tenisty. Podle všeho by ale byla finančně výrazně náročnější. „Ke konzultaci jsme přizvali i městského architekta, musíme zjistit, kolik by to stálo. Zatím není nic rozhodnuto, ale učinit tak je třeba co nejdříve, aby atleti mohli podat příslušnou žádost o dotaci. Na případné shánění nových prostor by pak bylo více než rok času,“ vysvětlil Šnajdr.

O dotaci chce vedení SKP Olympia Kutná Hora žádat u Národní sportovní agentury (NSA). Pokud uspějí, dostali by atleti na rekonstrukci zhruba 40 milionů korun, zbývající částku z celkových 58 milionů by museli hradit sami. Město už jim přikleplo pětimilionovou podporu.

Zatímco zástupci oddílů bojových sportů si výsledky jednání pochvalují, stolní tenisté už tak nadšení nejsou.

„Obávám se, že pokud bychom se opravdu měli stěhovat, vhodné náhradní prostory v Kutné Hoře nenajdeme. V tělocvičně máme nová speciální světla, speciální podlahu za sto tisíc korun, stoly nejsou pojízdné, stojí napevno. Když jsme tělocvičnu v roce 2016 upravovali, nenapadlo nás, že bychom se měli někdy stěhovat,“ uvedl za stolní tenisty Alois Salák st. Ten stále doufá, že atletický běžecký tunel půjde postavit tak, aby stolní tenisté mohli na stadionu zůstat.

Vedení atletického oddílu postup města respektuje. „V každém případě to ale pro nás bude znamenat náklady navíc, původní studie je zcela pasé,“ sdělil místopředseda atletického oddílu Tomáš Kaprálek.