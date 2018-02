Policie nabízí nováčkům sto padesát tisíc korun

Kutnohorsko – Policistů je stále nedostatek. Jen ve Středočeském kraji jich nyní chybí 319. A doplnit řady policistů je třeba i na Kutnohorsku. „O nově příchozí policisty máme stále zájem. Zejména v Kutné Hoře, Uhlířských Janovicích a ve Zruči nad Sázavou,“ potvrdila policejní mluvčí Vendulka Marečková.

Ilustrační foto.Foto: Deník / Kovandová Diana

Lákadlem je od letošního roku náborový příspěvek pro nové policisty ve výši sto padesát tisíc korun. „Náborový příspěvek je uchazeči vyplacen až po uplynutí šestiměsíční zkušební doby a pod podmínkou, že se zaváže strávit u policie nejméně šest let,“ upřesnila policejní mluvčí z Kutné Hory. Pokud by nový policista odešel z pracovního poměru dříve, musel by poměrnou část z náborového příspěvku vrátit.

Uchazeči o práci policisty musí mít maturitní zkoušku, nezáleží však na oboru vzdělání. Pro nové uchazeče jsou velkým lákadlem i další benefity. Podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů mají déle sloužící policisté nárok na čtrnáctidenní ozdravný pobyt formou lázeňské péče nebo tělesných rehabilitačních aktivit. Příjemných je také policií nabízených šest týdnů dovolené.

Pokud je policista přijat, neminou ho ani příspěvky na kulturní a sportovní akce, možnost bezúročných půjček nebo příspěvek na penzijní a životní pojištění. Před přijetím do pracovního poměru ale čeká na každého uchazeče náročné výběrové řízení. To je složené z fyzických testů, psychologického vyšetření a doložení opisu z trestního rejstříku. Tam se zobrazují i postihy, které už jsou vymazané.

Největším úskalím jsou pro uchazeče psychologické testy. Na těch totiž ztroskotá spousta lidí. Hlavním kamenem úrazu je, že na tyto testy se nelze předem nijak připravit. Naopak fyzickou připravenost může zdokonalit s trochou snahy každý.

K policii do Kutné Hory chtěl v minulosti nastoupit také pětadvacetiletý muž, který nechtěl zveřejnit své jméno, ale redakce ho zná. „Bohužel jsem pohořel, stejně jako můj kamarád, na psychologických testech. Bylo tam velké množství otázek a musím říct, že to bylo vcelku náročné. Zaskočilo mě, že jsem tam i kreslil,“ uvedl muž z Kutné Hory. Pro pětadvacetiletou Markétu Břinčilovou nebyly zase snadné fyzické testy. „Připravovala jsem se asi měsíc dopředu, chodila jsem do fitka a běhat, bohužel to ale nestačilo. I když mě to mrzí, ověřila jsem si, že nejsem vhodnou kandidátkou,“ řekla Markéta Břinčilová.

Policisté se zaměřují také na studenty maturitních ročníků středních škol. Na Kutnohorsku navštívili Střední průmyslovou školu a Obchodní akademii v Čáslavi, kde si mohli studenti vyzkoušet fyzické policejní testy. Pro některé to byla na první pohled „brnkačka“, jiní ale s testy zápasili. Například když studenti dělali kliky, někteří nemohli udělat už ani šestý. „Věřím ale, že kdybych začal trénovat, zlepšilo by se to,“ uvedl jeden ze studentů. Mnozí z uchazečů by si mohli myslet, že jim přinese plusové body u přijímacího řízení k policii například držení zbrojního průkazu. Není to ale pravda. Pokud by byl dotyčný totiž přijat, musí totiž absolvovat všechny základní výcvikové kurzy.