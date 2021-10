Přestože podle informací Deníku byl právě on tím, kdo konflikt vyvolával, neváhal policii zavolat. "Na místo první vyjeli strážníci městské policie, po té policie České republiky. Zjišťovali jsme, co se na místě děje," uvedla mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.

Bez incidentu se neobešel průběh voleb v Kutné Hoře. Krátce po poledni to začalo vřít ve volební komisi na Základní škole Jana Palacha. Na místo vyjeli jak strážníci městské policie, tak policie státní. Důvodem měl být spor mezi členy volební komise a jejím předsedou.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.