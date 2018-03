Policisté se zaměřili na používání bezpečnostních pásů a jiné přestupky

Mistři a příbuzní pracovníci v dřevařství, papírenství a polygrafii Mistr ve dřevozpracující výrobě. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 28000 kč, mzda max. 37000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Náplň práce:, odpovídá za včasnost a kvalitu provedených a jím řízených prací,bezprostředně řídí výrobu a činnost přidělených zaměstnanců,přebírá zadanou práci a zodpovídá za její kvalitu, cenu a včasnost vyhotovení,zajišťuje dodržování pracovní a technologické kázně,, rozhoduje o postupu prací při směnném řízení činnosti v rámci stanovených technologických postupů,koordinuje výrobní a provozní úsek s navazujícími oblastmi činnosti podniku (dopravou, manipulací, zásobováním, odbytem).. Pracoviště: Less & timber, a.s., Chrudimská, č.p. 1882, 286 01 Čáslav. Informace: Eva Vlasáková, +420 739 539 948.

Technika a elektrotechnika - Technika a elektrotechnika Mistr strojírenské 21 000 Kč

Mistři a příbuzní pracovníci v elektronice Vedoucí skupiny, koordinátor/ka skladu. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 21000 kč. Volných pracovních míst: 5. Poznámka: Místo výkonu práce Kutná Hora. , Co u nás získáte?, Stabilní práci a stálý příjem., Teplé obědy/večeře za 22,– Kč v naší jídelně., 3000,– ročně na benefity (Jděte do kina, zaplaťte v lékárně, přihlaste se na jazykový kurz, a nebo si vyberte něco úplně jiného…)., 5 týdnů dovolené., , Co bude Vaší prací?, Spolupráce při vedení směny skladu., Přímé řízení podřízených pracovníků v rámci dané skupiny., Kontrola činnosti skladníků, stavu materiálu a vybavení skladu., Řešení provozních problémů během směny., Spolupráce s výrobou, plánováním, logistikou, celním oddělením, kvalitou, atd., Zabezpečení, kontrola a hodnocení pořádku na pracovišti., , Co byste měli nabídnout VY?, SŠ/SOŠ vzdělání., Znalost práce na PC (MS Office)., Ochota pracovat v třísměnném provozu., Spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost., Zkušenost ze skladu výhodou., , Co ještě můžete získat?, Mobilní tarify za velmi výhodné ceny pro Vás i Vaše blízké., Podporu fit života – Foxconn Fitness (vstup zdarma), Multisport program (příspěvek na fitko, plavání nebo třeba saunu…)., Další vzdělávání (např. odborné kurzy, kurzy práce na PC, kurz focení, a další)., Slevy u obchodníků (Cestujte pohodlně a levněji s LeoExpress, nakupte elektroniku se slevou, a další…)., 6.000,– ročně příspěvek na penzijní připojištění., Prémii za doporučení nového zaměstnance. Pracoviště: Jusda europe s.r.o. - provozovna kutná hora, 284 01 Kutná Hora 1. Informace: , .