Čáslav /FOTOGALERIE/ – Policistům z místního obvodního oddělení PČR, kteří v uplynulém týdnu zachránili život tonoucímu mladíkovi, osobně poděkoval starosta Čáslavi Vlastislav Málek.

Drobné dárky čáslavský starosta předal rovněž dvojici mladých lidí, kteří se mladíkovi snažili pomoci ještě předtím, než do Podměstského rybníka skočil. V okamžiku, kdy uviděli, že se mladík z hráze vrhl na zmrzlou hladinu vody, neváhali Anna a Ondřej ani minutu a bez váhání zavolali na linku 158. „Nečekali jsme, že by opravdu skočil. Bylo to z ničeho nic,“ uvedli k události oba mladí lidé. Právě jejich duchapřítomnost byla zřejmě jedním z klíčových momentů.

„Máme poznatky, že tito dva lidé nebyli jediní, kdo mladíka viděli na hrázi sedět. Byli ovšem jediní, kteří nás zavolali. Můj osobní názor je, že pokud by do té vody skočil a nebyla v blízkosti žádná pomoc, mohl se klidně utopit,“ uvedl šéf policejního Obvodního oddělení Čáslav Lubomír Vilímek. Zároveň zdůraznil, že velkou zásluhu na záchranně mladého člověka mají také hasiči, kteří ho policistům pomohli z vody vynést. „Jsem hrdý na to, že mladí lidé nejsou lhostejní,“ poznamenal na adresu Anny a Ondřeje Vlastislav Málek.

Hlavními hrdiny celé události, kdy po skoku dvaadvacetiletého muže došlo k prolomení ledu a následnému ponoření mladíka pod hladinu, jsou bezesporu policisté Luboš Nagy a Michal Janoušek. Policista Nagy se rozhodl bez váhání slanit do ledové vody za tonoucím, kterého následně držel nad hladinou až do příjezdu dalších složek Integrovaného záchranného systému (IZS) kolega Janoušek.

Pro oba mladé policisty šlo o první takto dramatický zásah v jejich policejní kariéře. „Před naším příjezdem už na místě byli lidé, kteří se tonoucímu snažili hodit lano, ten ale díky svému stavu vůbec nebyl schopný na pomoc reagovat,“ popsal událost Michal Janoušek. Po laně se nakonec dolů spustil Luboš Nagy. „Lano ale bylo krátké, tak jsem za ním vlezl do vody a držel jsem mu hlavu nad hladinou. Pak už nám pomáhali hasiči,“ řekl Luboš Nagy.

Na otázku, jaký je to pocit zachraňovat tonoucího člověka z ledové vody, když víte, že jde o minuty, odpověděl jednoduše. „Do toho prostě jít musíte.“

Mladík byl po vytažení z vody lékařem uveden do umělého spánku a následně letecky transportován do pražské nemocnice. Dnes už je zpět doma a po zdravotní stránce by měl být v pořádku.