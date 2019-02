Střední Čechy - Pod palbou se nyní ocitá Krajský úřad Středočeského kraje a jedna z jeho organizačních změn. Začlenění odboru správních agend do oboru legislativně právního, k čemuž došlo od počátku února, se stalo terčem masivní kritiky. Odstartovalo ji stanovisko republikového vedení Pirátské strany.

Krajský úřad Středočeského kraje | Foto: Deník / Martin Divíšek

Předseda Pirátů Ivan Bartoš nemá pochybnosti: je si jist tím, že změna souvisí s jednou z kauz politického protivníka, s řešením údajného střetu zájmu premiéra Andreje Babiše (ANO) v souvislosti s tím, zda se předseda vlády převedením do svěřenských fondů dostatečně odpoutal od svého podnikatelského impéria zahrnujícího i média. V této věci nedávno rozhodovali úředníci Městského úřadu v Černošicích (místně příslušného úřadu podle Babišova bydliště v Průhonicích), přičemž jejich verdikt podle dostupných informací nevyzněl v premiérův prospěch.

Odvoláním jeho právníků se má zabývat středočeský krajský úřad – a právě v tom je podle šéfa Pirátů kámen úrazu: organizační změna, jež přišla po vydání rozhodnutí úředníků přestupkové agendy v Černošicích, se vedle dalších přesunů dotkla odboru, který by o podaném odvolání rozhodoval: někdejší odbor správních agend přestal existovat; přestupková agenda nyní spadá pod odbor legislativně právní.

„Blesková reorganizace ohrožuje důvěryhodnost rozhodnutí v kauze střetu zájmů Andreje Babiše,“ prohlásil Bartoš v pátek. Ředitel krajského úřadu Jiří Holub však jeho slova o tom, že jde o změny vyvolávající obavy už tím, jak přišly nečekaně a utajeně, odmítá. Zdůraznil, že organizační změny směřující k posílení efektivity činnosti se v rámci úřadu připravovaly už od loňska.

„V minulém roce byla zahájena příprava celkové optimalizace a zefektivnění chodu krajského úřadu včetně návazných ekonomických dopadů,“ vysvětlil Holub. To, že na sloučení odborů došlo s účinnosti od 1. února, nemá podle jeho slov jakékoli politické pozadí. „Jedná se o interní organizační změnu, která nemá vliv na výkon přenesené působnosti,“ zdůraznil Holub, že není důvod spojovat aktuální změny na úřadě s Babišovým odvoláním.

To, že na výkon přenesené působnosti státní správy nemají krajští politici žádný vliv, stejně jako na strukturu krajského úřadu, což je plně v kompetenci ředitele úřadu Holuba, nejspíš na pondělní tiskové konferenci uvede hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová, Babišova stranická kolegyně z ANO. Lze očekávat, že zopakuje svá dřívější vyjádření: do rozhodování úředníků politici nezasahují – a ani takovou možnost nemají.

Téma se na tiskové konferenci nepochybě objeví vzhledem k dotazům novinářů; samotná tiskovka po jednání krajských radních se však koná za jiným účelem. Již s větším předstihem byla svolána kvůli představení nově zakládané akciové společnosti Nemocnice Středočeského kraje. Ta má podle předpokladů Deníku vzniknout s cílem napomoci ke snižování provozních nákladů krajských nemocnic, a to například společnými nákupy materiálu i energií. S tímto cílem byl již před časem založen spolek Asociace středočeských nemocnic, avšak jeho činnost skončila fiaskem.

Odkazem na poznatky úřadu zřejmě hejtmanka odpoví i na otázku, jak to přišlo, že o víkendu zmizela z webu středočeská prezentace. Krajské stránky na adrese www.kr-stredocesky.cz, dostupné i prostřednictvím zkrácené adresy kr-s.cz, nebyly k mání v sobotu ani v neděli. Objevilo se pouze chybové hlášení o přetížení, takže namísto konkrétních informací čekalo na zájemce stručné sdělení: „The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.“ Ani navrhované „zkusit později“ však úspěch nepřineslo. Stejně jako pokus o vyžití přímých odkazů na jednotlivé sekce – například www.kr-stredocesky.cz/web/urad/uredni-deska či www.kr-stredocesky.cz/web/urad/granty-dotace. Další krajské stránky – například portál krizového řízení nebo Středozemě – však byly dostupné bez problémů.

„Zvláštní shoda,“ napsala uživatelka internetu s přezdívkou KAki, která Deník na výpadek upozornila. Podle ní jde o neobvyklou náhodu, jestliže nedostupnými se informace staly zrovna týden před zasedáním krajských zastupitelů, kdy jsou na webu veřejně publikovány podkladové materiály pro jednání, a v době, kdy se rozjely debaty kolem změny struktury úřadu časově souběžné s Babišovým odvoláním.

Právě na webové stránky kraje Piráti v té souvislosti odkazovali. Janusz Konieczny z jejich analytického týmu uvedl, že reorganizaci web nijak nezdůvodňuje. „Informace o zrušeném odboru jednoduše zmizely; takový postup je zcela nestandardní,“ prohlásil. S tím, že podle něj je to důvodem, proč jsou na místě pochybnosti o odvolacím řízení střetu zájmů premiéra Babiše. A tyto se mají objevit i na jednání krajských zastupitelů v pondělí 18. února. Piráti sice v zastupitelstvu zastoupení nemají, jejich stanoviska však zřejmě bude tlumočit středočeská opozice z řad ODS a STAN.