Poloviční počet bodů nepomůže, shodují se instruktoři autoškol

Kutnohorsko – Šest bodů místo dvanácti po dobu dvou let. Kdo je vyčerpá, přijde o řidičák. Taková by jednou mohla být pravidla pro čerstvé řidiče.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Miroslav Ku­cej

Policie se k návrhu ministerstva přiklání. Podle statistik totiž z jednačtyřiceti tisíc dopravních nehod jich přes osm tisíc zaviní řidiči s praxí do pěti let. „Tito řidiči jsou nezkušení, nesoustředí se zcela na jízdu, za jízdy sledují internet, píší zprávy, telefonují a to je velmi nebezpečné,“ řekl České televizi ředitel dopravní policie Tomáš Lerch.

A jak se k tomuto problému staví instruktoři autoškol na Kutnohorsku? Někteří nezaujímají žádné stanovisko. Věcí by se prý zabývali, pokud vstoupí v platnost.

A ti ostatní, které Deník oslovil, s tímto návrhem nesouhlasí. Většinou se shodují se na tom, že snížení počtu bodů by ničemu neprospělo. Instruktor Jiří Čežík by navrhoval řešit problémy ještě před tím, než vůbec nastanou. „Myslím si, že prospěšnější by bylo, aby uchazeči prošli, jak se říká sítem ještě před tím, než nastoupí do autoškoly,“ navrhl. Řešením by podle něj byly například psychotesty a důslednější lékařské prohlídky.

S podobným návrhem přišla i instruktorka z jiné autoškoly. „Psychotesty musí dělat profesionální řidiči nákladních automobilů, autobusů i my, instruktoři autoškol. Proč by tedy nemohli dělat test lidé, kteří se uchází o řidičák skupiny B,“ uvedla s tím, že z praxe ví, že každý na řízení automobilu a pohyb v provozu není stavěný. Dalším nápadem bylo omezení výkonu strojů, s nimiž nebo na nichž začínající řidiči jezdí. Rozhodně by podle ní pomohla také osvěta zkušenějších řidičů. „Zákon se každou chvíli mění a lidé nejsou za normálních okolností všechny tyto novely absorbovat,“ dodala. Pravidelné kontroly znalostí a dovedností by prý nebyly na škodu.

Jiné řešení navrhl Milan Fidler z autoškoly Abera Kutná Hora. „Já osobně bych byl příznivcem toho, aby alespoň půl roku až rok museli čerství řidiči jezdit pod dohledem zkušenějšího řidiče,“ navrhl s tím, že pokud by toto nedodrželi, samozřejmě by následoval nějaký trest. „Nehodě totiž nepředejde to, kolik bodů na účtu má,“ doplnil.

S jiným návrhem přišla i Monika Mezerová ze zbraslavické autoškoly. „Než se zabývat počtem bodů, bylo by lepší snížit začínajícím řidičům maximální povolenou rychlost. V některých státech Evropské unie toto opatření již zavedli. Pokud by se pro čerstvé nováčky zavedla třeba sedmdesátka, mohlo by to být optimální, pokud by se to opravdu dodržovalo.“

S návrhem na snížení počtu bodů nesouhlasí ani učitel autoškoly Jan Novák. „Tato myšlenka je špatná, neměli bychom diskriminovat začínající řidiče, ať jsou pro všechny podmínky stejné,“ sdělil. Podle něj je daleko větší problém jinde, a to ve špatném značení silnic. „Dopravní nehody se stávají často ve stejných úsecích, které ale nejsou řádně označeny. Některé úseky jsou zase označeny spoustou značek, které není průměrný řidič schopen zaregistrovat. A vodorovné dopravní značení často také není takové, jaké by mělo být,“ doplnil.