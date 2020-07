Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ve třetím čtení schválila pozměňovací návrh k paragrafu 160 novely zákona o odpadech, který do sněmovny předkládal poslanec a bývalý ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD).

Jednání Poslanecké sněmovny - Ilustrační foto | Foto: Denik / Martin Divíšek

Pokud by pozměňovací návrh prošel i druhou komorou parlamentu, mohlo by to pro město Čáslav znamenat zánik práva na doměření poplatků původcům odpadu, které začal přiznávat svým rozhodnutím Krajský úřad Středočeského kraje (KÚSK). Aktuálně KÚSK nepravomocně rozhodl o doplacení více jak 150 miliónů korun městu Čáslav.