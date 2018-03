POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ: Smuteční obřady na Kutnohorsku

Čáslav /ROZHOVOR/ – Ačkoliv po sobotní prohře 2:3 s Černošicemi skončila pro hokejisty Čáslavi sezona, netrpělivě sledovali, jak dopadne druhá semifinálová série mezi Benešovem a Slaným, která se protáhla do třetího, rozhodujícího utkání. Případný postup benešovských Lvů by znamenal pro gripeny bronzové medaile. Jak si Čáslavští přáli, tak se také stalo. Benešov zvítězil ve třetím zápase nad Slaným 5:0, postoupil do finále a hokejisté Čáslavi tak mohou slavit třetí místo v krajské hokejové lize v sezoně 2017/2018. Co na umístění týmu říká trenér Tomáš Topol?