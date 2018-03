POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ: Smuteční obřady na Kutnohorsku

Kutná Hora - V kutnohorském klubu vystoupila v sobotu 10. března skupina AC/DC revival z Kolína. Odpůrci napodobenin slavných hudebních těles by jistě nešetřili kritikou. Ale to, co muzikantům chybělo, co do podobnosti s australskými vzory, to nahradili svým hráčským a pěveckým uměním. A hlavně svým elánem a živelností. Hudební fandové si rozhodně užili pohodový večer plný poctivé muziky.