POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ: Smuteční obřady na Kutnohorsku

Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů dopravy nemocných a raněných) Řidič dodávkového automobilu do 3,5 t. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16000 kč, mzda max. 22000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Jsme SMERO velkoobchod s kancelářskými potřebami. Náš svět ale netvoří jen tužky, izolepy a kancelářský nábytek. Nejdůležitější jsou pro nás zákazníci a jejich příběhy, starosti a potřeby. Správným výběrem vybavení jim šetříme čas i peníze. Už od roku 1998. , Právě teď hledáme zodpovědného člověka, který dokáže včas a s úsměvem přivézt kancelářské potřeby jejich novým majitelům ve Středočeském kraji a na Vysočině. , , Nástup je možný ihned. Vhodné pro OZP/OZZ., , Co budete dělat: , Pracovní den začnete v 6:00 u skladu, kde si do auta naložíte zboží. , Pak vás čeká závoz k prvnímu zákazníkovi a dalším podle naplánované trasy. , Vyložení zboží a komunikace se zákazníkem je nejdůležitějším bodem práce řidiče ve SMERU - naše motto je: "Včas a s úsměvem." , , Jaký je náš ideální řidič: , Má řidičský průkaz skupiny B a základní znalost PC. , Je stejně spolehlivý a zodpovědný jako ostatní SMERáci. , Umí komunikovat se zákazníky. , , Životopis zašlete na e-mail prokesova.l@smero.cz Lenka Prokešová, , Co nabízíme za dobře odvedenou práci: Především dlouhodobou spolupráci na plný úvazek. Mzdu dostanete vždy včas. Stravenky. Samozřejmostí jsou také zaměstnanecké slevy na zboží. Děti u nás vybavíte do školy za pár korun.. Pracoviště: Smero, spol. s r.o. p1, Ortenova, č.p. 63, 284 01 Kutná Hora 1. Informace: Lenka Prokešová, .