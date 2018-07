POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ: Smuteční obřady na Kutnohorsku

Střední Čechy – Už jen týden času mají středočeští podnikatelé, kteří se chtějí ucházet o příspěvek od 50 do 300 tisíc korun na pomoc tvůrců, jejichž práce by mohla pomoci ke zviditelnění firmy a zvýšení atraktivnosti její nabídky či výrobků. Na zapojení kreativců všeho druhu (kteří by mohli nabídnout například nové logo, webovou prezentaci nebo aplikaci pro mobilní telefony – ale třeba i profesionální produktové fotografie, grafické návrhy reklamy či například designové změny) jsou k dispozici jednorázové finanční dotace nabízené Středočeským inovačním centrem. Mimochodem – jeho sídlo se nově přestěhovalo z Dolních Břežan do budovy krajského úřadu na pražském Smíchově.