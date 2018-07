POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ: Smuteční obřady na Kutnohorsku

Kutná Hora /FOTOGALERIE, VIDEO/ - Vandalové v kutnohorském kostele sv. Jakuba vyryli do lavic graffiti, patří jim za to poděkování! Je vůbec možné, že tuto větu myslíme vážně? Není to nějaký opožděný nebo naopak předčasný apríl? Není, a myslíme ji vážně. Jedná se totiž o graffiti z let 1576, 1568 a možná i starší. A paradoxně se stalo součástí kulturního a historického dědictví.