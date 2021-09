† Poslední rozloučení s Věrou Kozárovou (1964) z Kutné Hory se uskuteční v úterý 31. srpna od 14.00 hodin.

Obřadní síň na hřbitově ve Zruči nad Sázavou

† Poslední rozloučení s Josefem Výborným (1938) ze Zruče nad Sázavou se uskuteční ve čtvrtek 2. září od 11.00 hodin.

Rozloučení v úzkém rodinném kruhu

† Dagmar Koluchová ze Zruče nad Sázavou zemřela ve věku 94 let.

Chcete zdarma přidat smuteční oznámení do naší galerie? Pošlete nám ho v elektronické podobě na e-mail: redakce.kutnohorsky@denik.cz, nebo přineste rovnou do redakce v Tylově ulici v Kutné Hoře (budova Komerční banky) a my vám ho vzápětí vrátíme.

Přehled posledních rozloučení po jednotlivých rocích



Tuto pravidelnou rubriku vám v tištěném vydání i na webu Kutnohorského deníku přinášíme vždy v pondělí a ve čtvrtek. Zveřejňujeme poslední rozloučení, která nám se souhlasem pozůstalých sdělí Pohřební služba Jeřábek v Kutné Hoře a Čáslavi, nebo čerpáme z informačního systému Města Zruč nad Sázavou.