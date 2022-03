Kostel Povýšení svatého Kříže ve Zruči nad Sázavou

† Poslední rozloučení s Janem Radou (81 let) ze Zruče nad Sázavou se uskuteční v úterý 15. března od 15.00 hodin.

Obřadní síň na hřbitově v Čáslavi

† Poslední rozloučení s Marií Procházkovou (1942) ze Žlebů se uskuteční ve středu 16. března od 11.00 hodin.

† Poslední rozloučení s Jaroslavem Prudkým (1953) z Třemošnice se uskuteční ve čtvrtek 17. března od 12.00 hodin.

† Poslední rozloučení s MUDr. Milanem Kolomazníkem (1930) z Čáslavi se uskuteční ve čtvrtek 17. března od 13.00 hodin.

Obřadní síň na hřbitově v Kutné Hoře

† Poslední rozloučení s Lubomírou Lajskovou (70 let) z Kutné Hory se uskuteční v pátek 18. března od 10.00 hodin.

† Poslední rozloučení s Miladou Potěšilovou (1933) z Veleboře se uskuteční v pátek 18. března od 11.00 hodin.

† Poslední rozloučení s Josefem Kudlíkem (81 let) z Močovic se uskuteční v pátek 18. března od 12.00 hodin.

Chcete zdarma přidat smuteční oznámení či fotografii zemřelého do naší galerie? Pošlete nám je v elektronické podobě na e-mailovou adresu: redakce.kutnohorsky@denik.cz, nebo přineste rovnou do redakce v Tylově ulici v Kutné Hoře (budova Komerční banky) a my vám ho vzápětí vrátíme.

Přehled posledních rozloučení po jednotlivých rocích:



Tuto pravidelnou rubriku vám v tištěném vydání i na webu Kutnohorského deníku přinášíme vždy v pondělí a ve čtvrtek. Zveřejňujeme poslední rozloučení, která nám se souhlasem pozůstalých sdělí Pohřební služba Jeřábek v Kutné Hoře a Čáslavi, nebo čerpáme z veřejné vývěsky a informačního systému Města Zruč nad Sázavou.