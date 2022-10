† Poslední rozloučení s Jaroslavem Žatečkou (1928) z Třemošnice se uskuteční v pátek 14. října od 10.00 hodin.

† Poslední rozloučení s Marií Hankovou (1948) ze Žehušic se uskuteční v pátek 14. října od 11.00 hodin.

† Poslední rozloučení s Annou Hulínskou (1943) z Čáslavi se uskuteční v pátek 14. října od 12.00 hodin.

† Poslední rozloučení s Blankou Vavřinovou (1951) z Damírova se uskuteční v úterý 18. října od 10.00 hodin.

† Poslední rozloučení s Magdalenou Pejzlovou (1959) z Horek se uskuteční v úterý 18. října od 11.00 hodin.

† Poslední rozloučení s Miladou Maršounovou (1935) z Výčap se uskuteční v pátek 21. října od 10.00 hodin.

Obřadní síň na hřbitově v Kutné Hoře

† Poslední rozloučení s Marií Jirovskou (1953) z Měšic se uskuteční v úterý 11. října od 12.00 hodin.

† Poslední rozloučení s Františkou Fialovou (1922) z Nových Dvorů se uskuteční v pátek 14. října od 10.00 hodin.

† Poslední rozloučení s Miroslavou Krchovou (1939) z Kobylnice se uskuteční v pátek 21. října od 10.00 hodin.

Obřadní síň na hřbitově ve Zruči nad Sázavou

† Poslední rozloučení s Josefem Březinou (1936) ze Zruče nad Sázavou se uskuteční ve středu 12. října od 10.00 hodin.

† Poslední rozloučení s Annou Kyselovou (1927) ze Zruče nad Sázavou se uskuteční ve středu 12. října od 11.00 hodin.

† Poslední rozloučení s Boženou Petrů (1934) ze Zruče nad Sázavou se uskuteční v pondělí 17. října od 11.00 hodin.

Kostel sv. Vavřince v Církvici

† Poslední rozloučení s Marií Petříkovou (1938) z Církvice se uskuteční v sobotu 15. října od 10.00 hodin.

Rozloučení v úzkém kruhu rodiny

† Zdenka Folprechtová z Ronova nad Doubravou zemřela v pondělí 10. října ve věku nedožitých 76 let.

† Srdce Věry Pořízkové (rozené Vančurové) ze Starého Kolína dotlouklo tiše v pondělí 10. října po krátké těžké nemoci ve věku 45 let.

† Zdeněk Tvrdík ze Zruče nad Sázavou zemřel ve věku 79 let.

