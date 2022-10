Obřadní síň na hřbitově v Čáslavi

† Poslední rozloučení s Blankou Vavřinovou (1951) z Damírova se uskuteční v úterý 18. října od 10.00 hodin.

† Poslední rozloučení s Magdalenou Pejzlovou (1959) z Horek se uskuteční v úterý 18. října od 11.00 hodin.

† Poslední rozloučení s Josefem Dlouhým (1941) z Čáslavi se uskuteční v úterý 18. října od 12.00 hodin.

† Poslední rozloučení s Václavem Jakešem (1971) z Újezdce se uskuteční v pátek 21. října od 9.00 hodin.

† Poslední rozloučení s Miladou Maršounovou (1935) z Výčap se uskuteční v pátek 21. října od 10.00 hodin.

† Poslední rozloučení s Marií Velehradskou (1938) z Čáslavi se uskuteční v pátek 21. října od 11.00 hodin.

† Poslední rozloučení s Václavem Zahradníkem (1936) z Čáslavi se uskuteční v pátek 21. října od 12.00 hodin.

† Poslední rozloučení s Josefem Břeněm (1951) z Vinař se uskuteční v pátek 21. října od 13.00 hodin.

† Poslední rozloučení s Václavem Rozsypalem (1944) z Čáslavi se uskuteční v úterý 25. října od 10.00 hodin.

† Poslední rozloučení s Adolfem Totuškem (1940) z Bílého Podolí se uskuteční v úterý 25. října od 11.00 hodin.

† Poslední rozloučení s Ing. Pavlem Čechrákem (1956) z Čáslavi se uskuteční v úterý 25. října od 13.00 hodin.

Obřadní síň na hřbitově v Kutné Hoře

† Poslední rozloučení s Miroslavou Krchovou (1939) z Kobylnice se uskuteční v pátek 21. října od 10.00 hodin.

† Poslední rozloučení s Janou Dasovou (1936) z Kutné Hory se uskuteční v pátek 21. října od 12.00 hodin.

Kostel Všech svatých na hřbitově v Kutné Hoře

† Poslední rozloučení s Janem Dlabalem (1931) z Hlízova se uskuteční ve středu 26. října od 13.00 hodin.

Rozloučení v úzkém rodinném kruhu

† Srdce Jaromíra Marcína z Kutné Hory dotlouklo tiše v pondělí 17. října po dlouhé těžké nemoci ve věku 74 let.

† Drahomíra Hromadníková ze Zruče nad Sázavou zemřela ve věku 81 let.

