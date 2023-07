/SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ/ Zarmoucení pozůstalí se v týdnu od 10. do 16. července na Kutnohorsku naposledy rozloučí se svými blízkými.

Obřadní síň na hřbitově v Čáslavi

† Poslední rozloučení s Jiřím Dostálem (1951) z Vrdů se uskuteční v úterý 11. července od 10.00 hodin.

† Poslední rozloučení s Marií Havelkovou (1954) z Krchleb se uskuteční v úterý 11. července od 11.00 hodin.

Obřadní síň na hřbitově ve Zruči nad Sázavou

† Poslední rozloučení s Blankou Tesařovou (1950) z Prahy se uskuteční v úterý 11. července od 11.00 hodin.

