† Poslední rozloučení s Ludmilou Tvrdíkovou (1962) z Hrochova Týnce se uskuteční v pondělí 8. dubna od 10.30 hodin.

† Poslední rozloučení s Annou Novákovou (1947) z Kutné Hory se uskuteční v úterý 9. dubna od 9.00 hodin.

† Poslední rozloučení s Pavlem Hnilicou (1966) z Vavřince se uskuteční v úterý 9. dubna od 10.00 hodin.

† Poslední rozloučení s Oldřichem Tlustým (1947) z Horušic se uskuteční v úterý 9. dubna od 11.00 hodin.

† Poslední rozloučení s Vlastimilem Hniličkou (1942) z Bernardova se uskuteční v úterý 9. dubna od 12.00 hodin.

† Poslední rozloučení s Aloisem Provazníkem (1954) z Čáslavi se uskuteční v úterý 9. dubna od 11.00 hodin.

† Poslední rozloučení s Marií Rychetskou (1934) z Ronova nad Doubravou se uskuteční v úterý 9. dubna od 12.00 hodin.

† Poslední rozloučení s Věrou Zděnkovou (1932) z Krchlebské Lhoty se uskuteční v úterý 9. dubna od 13.00 hodin.

† Poslední rozloučení s Danielou Kořínkovou (1940) ze Žlebů se uskuteční v pátek 12. dubna od 11.00 hodin.

† Poslední rozloučení s Jaroslavou Radilovou (1944) z Horek se uskuteční v úterý 16. dubna od 11.00 hodin.

Chcete zdarma přidat smuteční oznámení či fotografii zemřelého do naší galerie? Pošlete nám je v elektronické podobě na e-mailovou adresu: redakce.kutnohorsky@denik.cz, nebo přineste rovnou do redakce v Tylově ulici v Kutné Hoře (budova Komerční banky) a my vám ho vzápětí vrátíme.