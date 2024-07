† Poslední rozloučení s Miloslavou Sýkorovou (1937) z Kutné Hory se uskuteční v úterý 2. července od 9.00 hodin.

† Poslední rozloučení s Ing. Oldřichem Švehlou (1955) z Čáslavi se uskuteční v úterý 2. července od 11.00 hodin.

† Poslední rozloučení s Lubošem Vodrážkou (65 let) ze Zruče nad Sázavou se uskuteční ve středu 3. července od 14 hodin.

Chcete zdarma přidat smuteční oznámení či fotografii zemřelého do naší galerie? Pošlete nám je v elektronické podobě na e-mailovou adresu: redakce.kutnohorsky@denik.cz, nebo přineste rovnou do redakce v Tylově ulici v Kutné Hoře (budova Komerční banky) a my vám ho vzápětí vrátíme.