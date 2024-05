/VIDEO, FOTOGALERIE/ Hladina říčky Vrchlice v Kutné Hoře se v sobotu 4. května odpoledne zaplnila žlutými gumovými kačenkami, které si mnozí pamatují z dětství. Překvapily nejenom skutečné vodní ptactvo, ale jejich počet i samotné pořadatele. Počet kaček totiž překročil číslovku 450.

Akce Pošli kačku v Kutné Hoře, 4. května 2024 | Video: Richard Karban

Benefiční akce Pošli kačku je pořádána Oblastní charitou Kutná Hora, konkrétně Střediskem Na Sioně. To poskytuje ranou péči a sociálně aktivizační službu pro děti se specifickými potřebami. A to od narození, až do věku 26. let. Sobotní akce středisku pomůže svým výtěžkem k nákupu pomůcek, jakými jsou například senzorické disky, hmatová pexesa a další specifické hračky nebo pomůcky.

Na závod se mohli nedočkaví zájemci zaregistrovat pomocí i internetu, ale i po uzavření přihlášek bylo možné se do závodu zapojit přímo na místě startu, u železničního mostu pod Vlašským dvorem. Startovné za jednu kačku bylo symbolických 50 korun. Devět kaček bylo větších, jejich startovné v řádu tisíců korun zaplatili sponzoři z řad firem, organizací i jednotlivců.

A protože se jednalo o závod, čekalo na majitele nejrychlejších kaček mnoho cen, které opět věnovali donátoři, převážně z Kutnohorska. Jejich seznam je stejně jako seznam těch, kteří akci finančně podpořili, je na www.poslikacku.cz.

V cíli u pekáren bylo připraveno hudební vystoupení, možnost občerstvení nebo kreativní dílny pro děti.