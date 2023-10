Obchod společnosti Junior market v Kolínské ulici v Uhlířských Janovicích přes den funguje běžným způsobem a od 6 ráno do 17. 30 je v něm prodavačka i pokladní. Po zavírací době ale přechází do automatizovaného režimu a dovnitř se dostanou lidé pomocí mobilní aplikace a jí vygenerovaného jedinečného QR kódu. Jaké to je vyrazit za nákupem po zavíračce, když vás nemá kdo obsloužit? A poradíme si vůbec s registrací a se vstupem? Rozhodli jsme se to vyzkoušet na vlastní kůži a do obchodu jsme vyrazili s redakční kamerou.

Bankovní identita nutná

Do Uhlířských Janovic přijíždíme v půl osmé večer, tedy dvě hodiny potom, co z prodejny odešli všichni zaměstnanci. Máme připravený mobilní telefon s nainstalovanou čtečkou QR kódů a protože jsme tu poprvé, postupujeme podle návodu na informačním panelu u vchodových dveří. Všechno jde hladce, jediné co nás na chvíli vyvede z míry – stejně jako by mohlo vyvést z míry i další nové zákazníky, je registrace pomocí bankovní identity. Ta má ale svoje opodstatnění.

Prodejna bez prodavaček. Na nákup do Uhlířských Janovic se můžete vydat i v noci

Prodejce totiž ví, kdo chce do jeho prodejny vstoupit, zná věk zákazníka a nemusí omezovat sortiment jako je alkohol. Jinými slovy, do prodejny může vstoupit člověk, kterému je 18 let a více, mladší pouze v jeho doprovodu. O důvěrné informace se ale zákazníci bát nemusí. „Bankovní údaje zákazník obchodu v žádném případě neposkytuje, protože ten má vztah s bankou. Banka pouze potvrzuje vstupní aplikaci identitu zákazníka.

Dohled přes kamery a varování mikrofonem

Pokud by se ale stalo, že by něco odcizil, můžeme požádat banku o jeho identifikaci a poté to řešit, což máme i v našich obchodních podmínkách,“ vysvětlila spolumajitelka společnosti Junior market Alena Uhrová. Obchod je navíc velmi dobře střežený a pod neustálým kamerovým dohledem.

Redaktor Deníku byl dokonce svědkem toho, kdy bezpečnostní pracovník, který obchod prostřednictvím monitorovacího zařízení hlídá, usměrňoval kolem dvaadvacáté hodiny večer skupinku mladistvých zákazníků, kteří byli hluční - přes mikrofon v prodejně. Byli upozornění, že pokud neuposlechnou, na místo vyjede hlídka, a náklady s tím spojené uhradí oni. My se nakonec přes bankovní identitu registrovat nemusíme, protože ve stejném čase míří do obchodu jiná zákaznice a navíc je zřejmé, že tu na rozdíl od nás není poprvé. Ve svém mobilu už aplikaci má a ta jí jen vygeneruje přístupový kód.

O slevu zákazník nepřijde

„Je to úplně ideální, mě to vyhovuje. A vím, že spoustě lidem taky, protože se tu potkáváme, kolikrát v osm, v devět i v deset večer,“ říká mladá žena. Nakupující se prý nemusí obávat ani případných potíží s kasou nebo váhou, jako se jednou stalo i jí. Stačí zavolat na telefonní číslo uvedené u pokladny a pracovník, který má dohled problém vyřeší. Poté už zákaznice zamíří k samoobslužné pokladně, kde už běžným způsobem načte položky a zaplatí platební kartou. Z obchodu se dostane pomocí stejného QR kódu.

Zákazníci by také měli vědět, že večer a v noci je obchod osvětlený pouze nouzovým světlem, po načtení QR kódu se ale prodejna celá rozsvítí. Zhasne poté, co ji opět pomocí kódu opustí a pokud v ní již nikdo další není. Mimo běžnou prodejní dobu je k dispozici, stejně jako ve dne, veškeré zboží, výjimkou je pultový prodej. Na samoobslužné pokladně lze také uplatnit věrnostní karty, takže se zákazníci nemusí bát, že přijdou o svou slevu. Navíc pokud plnoletý zákazník doprovází někoho mladšího, například dítě nebo i kamaráda, přebírá za něho v obchodě plnou zodpovědnost. Svou registrací přes bankovní identitu a vstupem do prodejny totiž souhlasí s jejími obchodními podmínkami. To se týká zejména případného výtržnictví nebo i nákupu alkoholu mladistvým.