Pozor! V okolí Kutné Hory budou odstraňovat souše

Kutnohorsko /INFOGRAFIKA/ - Městské lesy a rybníky Kutná Hora budou v letošním roce pokračovat v těžbě suchých stromů v okolí Kutné Hory, především v lokalitě na Kaňku. Ty uschly v důsledku nepříznivých klimatických podmínek v minulých letech. „Jedná se o rekreační lesy, kde se pohybuje velké množství lidí. Proto musíme stromy vytěžit v co nejkratší době, aby nedošlo například k úrazu pádem suchých stromů nebo větví,“ uvedl Stanislav Peroutka, který je jednatelem společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora.

Motorová pila. Kácení stromů. Ilustrační snímek.Foto: DENÍK/ Kellner Zdeněk

Celkem by se mělo v letošním roce vytěžit 500 metrů krychlových souší, což může být až 1000 stromů. Půjde převážně o borovice a modříny. S těžbou by se mělo začít v pondělí 5. února. Místa budou vždy cedulí a páskou označená.

Vedení Městských lesů a rybníků Kutná Hora v souvislosti s tím žádá veřejnost, aby respektovala veškeré práce a dodržovala zásady bezpečnost chování v lese. „Chceme tak předejít stížnostem. Souše musíme odstranit a provést to v co nejkratším čase. Pokud by některý ze stromů na někoho spadl, máme veškerou odpovědnost my,“ dodal Peroutka.

Na prořezávání a odstraňování suchých stromů jsou obyvatelé blízkého okolí zvyklí. „Sám jsem byl před několika lety svědkem, kdy jsem šel na procházku se psem a dva metry přede mnou spadl suchý strom,“ řekl třeba Jan Švestka, podle kterého je dobře, že dochází k odstraňování souší. „Někteří lidé sice nadávají, ale neuvědomují si, že procházet kolem suchých stromů může být nebezpečně. Hluk motorových pil a malé omezení přece můžeme respektovat,“ dodal.

Podobnou zkušenost z lesů na Kaňku má i Aneta Kořínková. „Je to nebezpečné, chodila jsem tam jeden čas na procházky s mým čtyřletým synem. Teď se ale bojím. Počkám, až budou mít pokáceno,“ řekla s tím, že péče o stromy je nutná a připomněla loňský incident u rybníku u Lorce, kde spadla lípa. „Tehdy nás to všechny vzalo. Když si představím, že tam každý den chodí i řada školáků a zastavují se tam maminky s kočárky, aby nakrmily kachny, je mi opravdu úzko,“ dodala.