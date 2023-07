/FOTO, VIDEO/ Tento víkend v Posázaví patřil historickým vozidlům. Od pátku do neděle se jela Pražská veteran rallye. Jejím pořadatelem je Veteran Car Club Praha, člen Federace klubů historických vozidel.

Pražská veteran rallye projela Posázavím. | Video: Richard Karban

První úkol posádek byl přesun z Hotelu Čertouz v Horních Počernicích do Kácova na Kutnohorsku, kde se na náměstí mohli zájemci pokochat historickými stroji. Sobota začala přesunem do Zruče nad Sázavou. I tam se konala výstava vozidel. Zhruba v poledne byly odstartovány jízdy pravidelnosti a po vyhlášení jejich výsledku následoval přesun zpět do Kácova.