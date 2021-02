Praktičtí lékaři očkovat chtějí. Mnozí už si dokonce vytvořili seznamy zájemců z řad svých pacientů. Teď už jen čekají na pokyny od státu - a především na vakcíny. Patří mezi ně i vesnický lékař Martin Fanta, který působí například v Malešově, Nepoměřicích nebo Chlístovicích.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / VLP Externista

„Aktivoval jsem si přístup do ISIN, udělal jsem si seznam mých pacientů 80+ a očekávám, jakým dalším způsobem mě stát bude složitostí administrace od očkování odrazovat. Zatím žasnu nad jeho vynalézavostí, jak nám to znepříjemnit,“ poznamenal lékař, kterého to ale od záměru zapojit se do očkování neodradilo.