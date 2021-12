Na osmatřicítku se v dubnu vrátí silničáři, aby dokončili opravu mezi odbočkou na Starý Kolín a Malín. Pracovat budou na zbývajícím úseku od Hlízova po mimoúrovňovou křižovatku Nové Dvory. Jenže právě ta se stane součástí další rekonstrukce: opravy komunikace a mostů na hlavním tahu I/2 mezi Malínem a Novými Dvory. Silničáři se do rekonstrukce pustí i přesto, že tudy vede objízdná trasa kvůli uzavřené spojnici z Církvice na Karlov.

„Komunikace je ve velmi špatném stavu. Oprava se měla dělat už minulý rok, ale nepovedlo se ji vysoutěžit. Přesné datum realizace nicméně není zatím stanoveno. O tom bude rozhodovat také Silniční správní úřad, kterého musí oslovit zhotovitel stavby tak, aby byla v dané úseku zajištěna co největší plynulost provozu,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Martin Buček k důvodům, proč rekonstrukce I/2 nesnesla odkladu.

Jenže to není všechno. V rámci stavby bude provedena oprava pravostranných větví mimoúrovňové křižovatky I/2 a I/38 a také oprava mostu nad osmatřicítkou, na kterém bude provoz po dobu jeho renovace alespoň částečně zachován.

To most přes říčku Vrchlici těsně před Novými Dvory půjde k zemi celý a na jeho místě vyroste most zcela nový.

Znamenat to bude jediné: silnice I/2 bude v tomto úseku uzavřena a řidiči budou jezdit po provizorním mostě. „Oprava povrchu komunikace je plánovaná po jednotlivých úsecích a za provozu s využitím kyvadlově řízené dopravy,“ uvedl Buček.

Aktuálně probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby I/2 Malín - Nové Dvory s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky za 95 milionů korun. Termín pro podání nabídek je stanoven do 22. prosince 2021. „Opravovat bychom rádi začali v průběhu 2. čtvrtletí 2022,“ uzavřel Buček.