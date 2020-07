PŘED 10 LETY: Od kostnice do Barbory. Navštívit všechny památky dalo 'fušku'

/FOTOGALERIE/ Poznávací soutěžní hru pro děti s názvem Od kostnice do Barbory připravilo na první prázdninový den občanské sdružení Kutnohorsko.cz s partnery. Bylo to jednopduché, stačilo vzít do jedné ruky hrací plán a druhou se chytit táty nebo mámy, to samozřejmě jenom ti nejmenší. A potom už hurá do sedlecké kostnice, i když začít se dalo i kdekoliv jinde.

Od Kostnice do Barbory, Kutná Hora, 1. července 2010 | Foto: DENÍK/ Jan Šmok

A v kostnici hned první šok, na soutěžící tady čekala sama smrt. Naštěstí poměrně přátelsky naladěná, nikomu neublížila, pouze kladla zvídavé otázky. Třeba kolik je v kostnici dřevěných lebek, jak vysoká je věž kostela svatého Jakuba, kolik dřevěných schodů vede do podkroví sedlecké katedrály či kde jsou v chrámu svaté Barbory k vidění sloni. PŘED 10 LETY: Zručský zámek se po dlouhých letech opět stal chloubou města Přečíst článek › Oběhnout téměř všechny významné kutnohorské památky dalo pořádnou práci. Za odměnu na všechny čekal podvečerní zábavný program na nádvoří bývalé jezuitské koleje. Filmové melodie zahrály kolínské Kokosy. A každý účastník, který za své vědomosti získal do herního plánu alespoň čtyři razítka od průvodců hry, čekajících v historických kostýmech na jednotlivých stanovištích, dostal ještě navíc malou odměnu. A ti, na které se usmálo štěstí, ještě vyhráli v tombole. Z ARCHIVU: Zastupitelé Kutné Hory schválili převod špitálu pod Středočeský kraj Přečíst článek ›

