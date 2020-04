"I když ten recept mi připadal nejdřív poněkud zvláštní, nakonec musím uznat, že jsem si vážně pochutnala a nejenom já, libovali si všichni přítomní," tehdy konstatovala Malvína Krepsová z pořádajícího Občanského sdružení Kaňk.

Prostřednictvím otázek měli přítomní znovu možnost nahlédnout i pod "životní pokličku" hudebníků. A aby toho nebylo dost, v příjemné, téměř domácí atmosféře došlo i na písničku v akustickém podání jindy samozřejmě "elektrifikovaných" muzikantů.

Recept Rybiček 48 na zapečené těstoviny



Suroviny: 1 balení těstovin - vrtulky jsou ok, nejlíp ty starý, vaječný, 3 vajíčka, 50 dkg šunkového salámu v kuse, 50 dkg sekané v kuse, balení 40% eidamu v kuse, sůl, pepř, majoránka, 1 cibule, 2 stroužky česneku, olivový olej, kousek másla, kečup



Postup: Do osolené vody dáme vařit těstoviny, pak je zcedíme. Mezitím si na pánvičce osmažíme do zlatova na jemno nakrájenou cibulku a k tomu přihodíme šunkový salám nakrájený na kostičky a přidáme rozmačkaný česnek. Vymažeme pekáč máslem, nasypeme první vrstvu těstovin a na ní dáme směs z pánvičky. Potom další vrstva těstovin a na to nastrouháme nahrubo sekanou a sýr a přelijeme kečupem. Dáme další vrstvu těstovin, na to vrstvu sýra a prolejeme rozšlehaným vajíčkem. Dáme péct do trouby a až to bude, tak to bude.

