PŘED 10 LETY: Vánoční týden ve Špalíčku odstartovalo cvičení a tanečky se Zuzkou

Před deseti lety populární kurz pro děti od 3 do 7 let, Cvičení a tanečky se Zuzkou, započal sérii vánočních besídek, v nichž děti předvedly svým rodinám, co se od září naučily. "Osobně musím říct, že děti udělaly obrovský pokrok. Je radost sledovat, jak jsou stále šikovnější," sdělila tehdy na úvod tanečního odpoledne cvičitelka Zuzana Havlíková přítomným divákům.

Vánoční taneční besídka ve Špalíčku | Foto: Irena Blahníková

Ti pak měli možnost zhlédnout několik tematických tanečních sestav. Děti si klasicky zahrály například na pohádkové trpaslíky, vodníky, ale i loupežníky. Za každý tanec byly odměněny potleskem a nakonec si odnesly i malé dárky. Aplausu se v závěru vystoupení dočkala i sama cvičitelka Zuzana. PŘED 10 LETY: Rodinné centrum Špalíček v Kutné Hoře oslavilo druhé narozeniny Přečíst článek › Vedoucí centra Kateřina Špalková si spolupráci s ní nemůže vynachválit: "Jsme skutečně nadšeni, že ji tu máme. Je perfektní, má skvělý přístup k dětem. Dokáže k činnosti namotivovat i ty nejmenší. Je to obdivuhodné." PŘED 10 LETY: Děti v kutnohorských mateřinkách cenily zuby na mediky Přečíst článek ›

