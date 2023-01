Tříkrálová sbírka pomůže seniorům a handicapovaným z Centra Přístav

Po půlnoci, kdy už bylo zřejmé, že se oheň nepodaří zastavit, vydali se ochotníci s Josefem Skřivánkem a vojáky z čáslavské posádky do útrob hořícího divadla, aby alespoň ze šaten zachránili, co se dá. V jednu hodinu ránu se zřítila střecha do divadelního sálu a začalo hořet celé hlediště a provaziště. Bylo zničeno veškeré elektrické zařízení, foyer i vybavení divadla.

Po ničivém požáru zbyly z Dusíkova divadla pouze čtyři holé stěny. Avšak už 16. března 1924 se v opraveném divadle opět hrálo - a sice Jiráskova Lucerna.

Bezpečnost je nyní výrazně vyšší

Od té doby divadlo prošlo i dalšími opravami a změnami. Loni se například dokončila rozsáhlá rekonstrukce historického divadelního sálu. Výrazně se také zvýšila jeho bezpečnost. Veškeré sedačky jsou ze speciálního ohni odolného materiálu, v sále jsou nainstalovaná kouřová čidla, zabezpečovací zařízení, protipožární dveře a opony jsou ošetřeny speciálním ohnivzdorným nástřikem.

Nová sezona začne již příští týden

Dusíkovo divadlo tak klidně může vstoupit do nové jarní sezony. Ta začne již v pátek 13. ledna, kdy dojde na odhalení čerstvě zrestaurované historické opony. „Byla pořízena do divadla právě po požáru a nyní se do něj konečně po desítkách let vrací,“ řekla ředitelka divadla Lada Bartošová.

Kromě odhalení opony je v plánu také vernisáž výstavy Svatopluka Klimeše, přednáška restaurátorky Lucie Janečkové Matějkové a koncert Prague Cello Quartet.

Tím však připomínky výročí nekončí. Ředitelka divadla uvedla, že se na příští rok chystá velká výstava k výročí opětovného otevření divadla spojená s doprovodným programem, který bude připomínat požár i historii budovy. „Rádi bychom vydali i brožuru, bude-li na ni v našem napjatém rozpočtu dost peněz, to uvidíme během roku,“ dodala Lada Bartošová.