Čáslav /VIDEO/ – Před čtyřiceti lety, tedy 2. března 1978, ohromila celé tehdejší Československo zpráva, že do vesmíru vzlétl na palubě kosmické lodi Sojuz 28 „Čáslavák“, kapitán Vladimír Remek! Stali jsme se tak třetí zemí, která vyslala svého občana do kosmu.

Před čtyřiceti lety vzlétl do kosmu Vladimír Remek.Foto: Archiv Vladimíra Havlíčka

Vladimíra Remka si připomeňme prostřednictvím fotografie pana Jaroslava Šimůnka, čáslavského rodáka, jehož velkým koníčkem bylo fotografování. Fotografie z rodinného archivu laskavě zapůjčila jeho dcera, spisovatelka Jaroslava Hofmanová Šimůnková. Budoucí kosmonaut je na ní vyfocen při prvomájovém průvodu v čáslavské ulici Československé lidové armády, dnes ulici Generála Františka Moravce.

Vladimír Remek se narodil 26. září 1948 v Českých Budějovicích, ale považuje se také za Čáslaváka, protož v Čáslavi chodil od roku 1963 na „dvanáctiletku“, v roce 1966 s vyznamenáním maturoval. Poté byl přijat do Vyššího leteckého učiliště v Košicích. Po jeho absolvování v roce 1970 nastoupil jako stíhací pilot k leteckému útvaru v Českých Budějovicích.

Roku 1972 zahájil studium na Vojenské letecké akademii J. A. Gagarina v Moskvě a na podzim 1976 úspěšně prošel výběrem kandidátů na kosmický let. V následujících dvou letech se ve Středisku přípravy kosmonautů J. A. Gagarina v Hvězdném městečku u Moskvy začal připravovat na výcvik ke kosmickému letu.

Cílem posádky Vladimíra Remka a Alexeje Gubareva bylo dosažení orbitálního komplexu Saljut 6 a spolupráce s jeho základní posádkou, kterou tvořili Jurij Romaněnko a Georgij Grečko.

Po návratu z vesmíru se stal vědeckým pracovníkem ve Výzkumném ústavu letectva ve Kbelích, na konci osmdesátých let sloužil v Brně jako zástupce velitele druhé divize Protivzdušné obrany státu. V letech 1990 až 1995 byl ředitelem Vojenského muzea letectví a kosmonautiky a poté odešel do zálohy. Stal se europoslancem a po skončení mandátu vykonával funkci velvyslance České republiky v Rusku.

Po roce 1989 byl Remek kritizován, let byl označován jako politický, dokonce se rozšířil názor, že to byla snaha o vylepšení image Moskvy po invazi z roku 1968. Skutečnost byla ale prostá. Důvodem byla odborná kritéria, českoslovenští vědci byli totiž silně zapojeni do programu Interkosmos, odpovídali za 40 procent úkolů.

Životním krédem Vladimíra Remka je: „Per aspera ad astra - Přes překážky ke hvězdám!“ Jistě si toto krásné motto „Čáslavák“ Remek uchová i po kulatinách, které letos oslaví!