Pokud by se nyní chtěl žadatel objednat k návštěvě kutnohorské pobočky a termín si zarezervovat online, nemá už šanci. Rezervační systém je do konce roku plně obsazený.

Mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jitka Drmolová nicméně ubezpečila, že se snaží všechny žádosti vyřídit ke spokojenosti všech klientů. „My jsme samozřejmě s takovým náporem počítali a přijali jsme potřebná opatření,“ uvedla mluvčí.

Pro předčasný důchod je nutný formulář. Žádost se ale musí podepsat do půl roku

Odbavovat žádosti o předčasný důchod tak například pomáhají kolegové z jiných oddělení. „Na každého se dostane. Lidé nemusí kvůli uplatnění nároku chodit jen osobně, mohou použít také tiskopis a zaslat jej poštou nebo elektronicky,“ doplnila Drmolová, podle které už mají úředníci na pobočkách to nejhorší za sebou.

Důchody se jen v letošním roce valorizovaly hned třikrát a od ledna se počítá s dalším zvýšením.

„Žádost o předčasný důchod určitě nemusí ještě znamenat, že skutečně přestanete pracovat. Jen musíte požádat o tzv. důchod bez výplaty. Není tedy nutné odejít ze zaměstnání, pokud si někdo chce ‚zafixovat‘ výši výhodnějšího důchodu odpovídajícího roku 2022,“ uvedl již v říjnu v tiskové zprávě ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Předčasný důchod přehledně: Jak si měsíčně polepšit na penzi až o dva tisíce

Ministerstvo situaci ilustrovalo na modelovém příkladu muže, které bude mít nárok na důchod v únoru 2023, kdy bude doba jeho pojištění 46 let. „Jeho osobní vyměřovací základ činí 28 tisíc korun. Pokud požádá ještě letos o předčasný důchod, zajistí si příjem 19 936 korun. Pokud o řádný důchod zažádá až k únoru jeho penze bude ve výši 18 306 korun. Tedy o 1630 korun méně,“ stojí ve zprávě.

Ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení František Boháček nicméně upozornil, že by každý senior měl podání takové žádosti dobře zvážit. „Parametry, které vstupují do výpočtu důchodu, se v čase neustále mění. Je proto nutné před rozhodnutím o podání žádosti o předčasný důchod důkladně zvážit například míru jistoty daného pojištěnce, pokud se jedná o jeho uplatnění na trhu práce v období zbývajícím do dosažení důchodového věku,“ uvedl.