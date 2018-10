Předvolební boj se rozjel naplno: V Kutné Hoře padla už dvě trestní oznámení

Kutná Hora - O tom, že předvolební boj je leckdy nelítostný souboj i na komunální úrovni, není pochyb. V Kutné Hoře dokonce začátkem týdne padla dvě trestní oznámení. První z nich podal na státní zastupitelství v Kutné Hoře lídr uskupení Město pro lidi Martin Starý. Důvodem byl fakt, že o víkendu našli lidé v městských částech Karlov a Žižkov falešné předvolební letáky, které mají volební uskupení Město pro lidi poškodit.

Falešný volební leták.Foto: FB Martina Starého

V průběhu úterý se však objevily další letáky na sídlištích a dalších částech města. Na obou typech letáků se objevuje fotografie bývalého starosty Kutné Hory Martina Starého. Zvláště jeden z letáků, který deklaruje přijetí syrských uprchlíků a financování jejich pobytu ze vstupu do chrámu sv. Barbory poté, co ji církev znovu vrátí městu, působí velice věrohodně.

Podle Martina Starého jsou letáků po celé Kutné Hoře tisíce. „Trestní oznámení jsem podal na státní zastupitelství, bylo mi to doporučeno. Víme, že letáky byly roznášeny přes distribuční firmu. Tuším, kdo za touto falešnou kampaní stojí, je ale věcí policie, aby to vyšetřila. Paragrafů, které byly porušeny, je dost, ať už jde o podvod, šíření falešné zprávy či porušení volebního zákona,“ řekl Starý.

Státní zástupkyně Jana Boháčová se však k problematice odmítla vyjádřit. „Nebudu poskytovat žádné informace,“ uvedla Jana Boháčová.

Druhé trestní oznámení podat lídr KSČM v Kutné Hoře, exposlanec Jan Klán. Souvisí s předchozím případem.

„Trestní oznámení bylo podáno. Jedná se o problém zneužití chráněného loga KSČM S LIDMI PRO LIDI neznámým pachatelem s cílem ovlivnit a zmást voliče za účelem zásadním způsobem poškodit KSČM jako volební stranu do městského zastupitelstva i její kandidáty. Takovéto počínání mimo jiné považujeme za porušení zákonem vymezených pravidel pro vedeni volební kampaň,“ uvedl Jan Klán.

Právě logo S lidmi pro lidi, které KSČM používá, se objevilo ne jednom z falešných letáků. Policie tuto informaci potvrdila. „Kutnohorské obvodní oddělení přijalo 1. října oznámení o zneužití loga jedné politické strany na Kutnohorsku. V současné době probíhá šetření, zda je logo pod ochrannou známkou,“ uvedla policejní mluvčí Vendulka Marečková.



Čistě teoreticky by falešné předvolební letáky mohly výsledky voleb v Kutné Hoře ovlivnit. Stalo by se tak v případě, že by dotčené politické uskupení tvrdilo, že je falešná předvolební kampaň poškodila a měla vliv na výsledky voleb. Takové tvrzení by ale musel uznat místně příslušný krajský soud.

„V minulosti se i Nejvyšší správní soud v rámci správního soudnictví ve věcech volebních podobnými námitkami zabýval. Argumenty však nikdy neuznal za přiléhavé. Týkaly se totiž kampaní v prezidentských či senátních volbách, kde podobné útoky podle soudu ovlivnily jen mizivé procento voličů. Na komunální úrovni by to ale mohlo být něco jiného, zde by voliči falešnými letáky mohli být ovlivněni více,” uvedl Jan Novák z advokátní kanceláře v Kutné Hoře.

I tady prý ale záleží na konkrétním případu i způsobu provedení, které by musel soud posoudit. “Bylo by třeba posoudit, byla-li falešná kampaň vedená proti konkrétní straně nebo člověku, jestli byla věrohodná a jak velký měla dopad: jestli šlo o deset letáků nebo tisíc. Soud by musel posoudit, jestli šlo jen o nekorektní kampaň nebo skutečný útok na danou stranu,” doplnil Novák.