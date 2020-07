PŘEHLEDNĚ: Jaká opatření platí na Kutnohorsku?

Do obchodu už zase jedině s rouškou. Pro lidi na celém Kutnohorsku a Čáslavsku to plyne z pátečního nařízení středočeských hygieniků. To reaguje na nárůst počtu prokázaných případů nákazy koronavirem, související především s ohniskem výskytu ve firmě v obci Církvice.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Karel Pech