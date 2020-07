Z čáslavské základny se dnes přesunula část letounů JAS-39 Gripen a L-159 Alca na záložní letiště v Pardubicích, důvodem je výluka leteckého provozu. Odletět mělo šest gripenů a stejný počet bitevníků L-159 Alca. Přelet jednoho letounu L-159 ale znemožnila technická závada, do Pardubic se přemístí později, řekl Marek Maxim Švancara z 21. základny taktického letectva.

Bojový letoun L-159 Alca | Foto: čtk

"Přelet je ukončený. Uskutečnilo se to mezi 9:00 a 11:00. Jedno letadlo nám tady zůstalo kvůli technické závadě," uvedl Švancara. Podle něj by měl letoun do Pardubic zamířit později.