Staveniště bylo zhotoviteli předáno už začátkem března, těsně před vyhlášením nouzového stavu. V budově i jejím okolí se ale čile pracuje i v průběhu něj. Před budovou už byly pokácené smrky a čtyři okrasné jabloně, dvě magnolie by na podzim měly být přesazeny na jiné místo. Dřeviny budou nahrazeny novou výsadbou a prostor před budoucí novou knihovnou se přemění na parčík s lavičkami a sochou.

Uvnitř areálu bylo zároveň nutné vykácet divoce rostoucí náletové dřeviny v místě původního školního hřiště. Na části plochy by mělo vzniknout parkoviště, atrium s kruhovým posezením pro autorská čtení a nově vysázené dřeviny. Součástí interiéru projektu je také kavárna.

„Stavba si vyžádá celkové náklady ve výši 147 milionů korun. Ve výběrovém řízení na dodavatele stavby zvítězila firma Unistav Brno, která prováděla rekonstrukci Vlašského dvora, za 100 milionů korun,“ uvedl vedoucí odboru investic Jiří Janál. Dotace, kterou se Městské knihovně v Kutné Hoře podařilo získat prostřednictvím Centra regionálního rozvoje, činí na celý projekt včetně vnitřního vybavení 124 milionů korun.

„Podíl města na této akci je 23 milionů korun. Neuznatelné náklady ve výši 9,4 milionu korun jsou právě kavárna a parkoviště,“ doplnil Jiří Janál s tím, že aktuálně jeho odbor řeší nově vyvstalou potřebu provedení poměrně rozsáhlého záchranného archeologického výzkumu. To podle něj značně ovlivní časový průběh stavby.

Ředitelka Městské knihovny Kutná Hora se nejvíce těší na možnosti, které čtenářům i zaměstnancům nový prostor dá. „Prostor pro knížky, pro schůzky třeba u kávy v kavárně, pro nejrůznější akce - vzdělávací, kulturní, pro relaxaci - uvnitř i venku. Prostě na to, že bude příjemné do kutnohorské knihovny jít, v knihovně být, do knihovny se vracet. A není pro mne nepodstatné, že právě tahle budova bývalé základní školy, ke se vážou vzpomínky i mnoha našich čtenářů, se stane opět místem, kde se budou lidé potkávat. A nyní nejen ti školou povinní,“ řekla Gabriela Jarkulišová.

Ubylo několik parkovacích míst



Až do října roku 2021 musí řidiči počítat s omezeními v ulicích Na Náměti a Krupičkova. Nejedná se však o úplnou uzavírku komunikací, dopravní provoz bude nepřerušen.



„Jen bohužel díky umístěnému dopravnímu značení je vymezen prostor pro „stavbu“, čímž se město připravilo o několik parkovacích míst, ať už těch legálních, nebo i těch nelegálních. Chodci samozřejmě musí přejít na druhou stranu,“ uvedl Dobroslav Vepřek z technického oddělení Městského úřadu Kutná Hora.



Kromě uzavřeného chodníku v ulici Na Náměti platí rovněž zákaz zastavení v ulici Krupičkova.