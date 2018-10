Přestěhuje se 'Ádlerka' do Zelenkovy vily?

Kutná Hora - Osud Zelenkovy vily na Masarykově ulici, kde dříve sídlily jesle, zpečetili zastupitelé loni na jaře, když rozhodli, že ji soukromému investorovi město neprodá. Od té doby byla vila dál opuštěná. Nyní radní zadali odboru správy majetku, aby vypracoval nový odborný posudek, který by měl posoudit, jestli je vila vhodná pro využití dětí z mateřských škol a jaké náklady by případně musely být vynaloženy na její přestavbu.

Zelenkova vila v Kutné Hoře.Foto: Deník/Hana Kratochvílová

Do Zelenkovy vily by se totiž v budoucnu mohly přestěhovat děti z Mateřské školy Benešova 7, známé jako „Ádlerka“. V Zelenkově vile by prostor mohly prostor najít také děti navštěvující družinu Základní školy Kamenná stezka v Kutné Hoře.

„Posudek by měl určitě, zda je od prostor Zelenkovy vily více možné mateřskou školu umístit,“ uvedl starosta Kutné Hory Josef Viktora.

Zastupitelé se také zabývali myšlenkou, že by v bývalých jeslích mohl vzniknout dům pro seniory.