Přestěhuje se záchytka z Kolína do Kutné Hory?

Kutná Hora – Protialkoholní záchytná stanice (PZS) Kolín, která je jednou ze tří záchytek ve Středočeském kraji, se možná přestěhuje. Město Kolín, které protialkoholní záchytnou stanici na svém území dosud provozovalo, se ji chce totiž zbavit.

Ilustrační fotoFoto: Deník/archiv

„O našem záměru jsme již v loňském roce informovali Středočeský kraj. Termín z naší strany dosud stanoven není, nicméně je možné, že město Kolín uzavře PZS na konci tohoto roku,“ uvedl druhý místostarosta Kolína Tomáš Růžička. Provozovatelem záchytky by se tím pádem stal Kraj a protialkoholní záchytná stanice by spadala pod Oblastní nemocnici Kolín.

Jednou z variant je údajně i to, že by se přesunula do areálu kutnohorské nemocnice, která pod Oblastní nemocnici Kolín spadá. Naznačil to místostarosta Kutné Hory Karel Koubský st. „Máme zprávu, že by Kolín chtěl protialkoholní záchytnou stanici zrušit. Ta ale někde být musí a to vypadá to, že by byla pod Oblastní nemocnicí Kolín, ovšem v areálu nemocnice v Kutné Hoře,“ řekl Koubský st.

Podle radního pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví z krajského úřadu Roberta Bezděka ale v tuto chvíli nic rozhodnutého není. „O záměru ukončit činnost záchytné stanice k 31. 12. 2018 víme, nikoliv o rozhodnutí zastupitelstva města o jejím zrušení. Na Krajský úřad Středočeského kraje dosud nebyla zaslána žádná oficiální žádost o odejmutí oprávnění. Já osobně vnímám činnost záchytné služby jako veřejnou službu města jeho občanům, respektive občanům ze spádové oblasti. Pokud se město Kolín zřekne této služby, vyhodnotíme danou situaci a budeme ji řešit. Upřednostnil bych však, aby město Kolín přehodnotilo své rozhodnutí, s podporou Středočeského kraje rozhodně mohou počítat,“ uvedl Bezděk.

Zároveň připomněl, že počet umisťovaných osob na záchytku v Kolíně postupně klesá. "Velmi pozitivně vnímám postupný pokles osob umístěných do záchytky v Kolíně s tím, že v roce 2015 šlo o 327 osob, 2016 o 266 osob a v roce 2017 již pouze o 165 osob. Pevně věřím, že tento trend bude pokračovat. Město Kolín je oprávněným poskytovatelem zdravotních služeb v rozsahu protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice a na její činnost Středočeský kraj přispívá ročně částkou 1.300.000 korun a je připraven tak činit i nadále,“ doplnil Bezděk.

O tom, že v tuto chvíli ještě není nic jisté, se vyjádřil i ředitel Oblastní nemocnice Kolín Petr Chudomel. „Pracuje se s několika variantami. Je ale pravda, že protialkoholní záchytná stanice je tak trochu černý Petr, nikdo ji nechce mít na starosti,“ řekl Chudomel.

Kromě Kolína se protialkoholní záchytná stanice ve Středočeském kraji nachází ještě v Příbrami a Mladé Boleslavi, obě spadají pod tamní nemocnice.