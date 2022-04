Převoz ostatků: šéf československých špionů se vrátí do rodné Čáslavi

Ostatky generála Františka Moravce by měly být převezeny v dubnu převezeny do Česka. Někdejší velitel československé rozvědky by měl být pochován v rodné Čáslavi. „Symbolický akt předání ostatků se uskuteční během mé dubnové návštěvy Spojených států,“ řekla ministryně obrany Jany Černochová (ODS). Moravec je dosud pochován ve Washingtonu, kam emigroval po komunistickém puči v roce 1948.

Manželé Moravcovi s dcerou Táňou ve Washingtonu v roce 1949. | Foto: archiv Vladimíra Havlíčka

Na jeho uložení v rodném městě se domluvila Moravcova vnučka Aneta Moravec-Gard se zástupci Čáslavi. Generál bude pochován na městském hřbitově. „Jsme zajedno, že by měl být převezen na místo, kde bude uctíván a bude mít respekt,“ řekla Moravec-Gard před dvěma lety při setkání na čáslavské radnici. Převoz ostatků nakonec zdržela epidemie koronaviru. „Bude to pro nás pocta, pokud tu jeho ostatky budou uloženy,“ prohlásil tehdy starosta Čáslavi Vlastislav Málek (STAN). Generál František Moravec.Zdroj: se svolením Vojenského historického ústavuFrantišek Moravec se narodil v Čáslavi 23. července 1895. Chodil tam na obecnou a měšťanskou školu i gymnázium. Do Čáslavi se vrátil i jako voják povolaný za 1. světové války do habsburské armády. Na frontě přešel k legiím. Po válce byl v svobodném Československu přidělen k rozvědce, kterou nakonec i řídil. Po nacistické okupaci země odešel do Londýna, kde pracoval pro exilovou vládu Edvarda Beneše v čele zpravodajské služby. Plánoval a řídil výsadky parašutistů na okupovaném území, které vyústily v likvidaci Heydricha v roce 1942. Po komunistickém puči v roce 1948 Moravec opustil republiku a až do své smrti pracoval jako poradce na ministerstvu obrany USA. Zemřel v roce 1966 ve Washingtonu. Není Moravec jako Moravec