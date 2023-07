„Tohle je celé moje dětství, je to smutný pohled,“ říká Petr Jelínek z Nových Dvorů, který v něm strávil dvaadvacet let svého života. Petrův tatínek byl strojvedoucí a maminka pracovala právě v cukrovaru v Ovčárech. V bývalém mlýně, jehož historie sahá do 16. století tak prakticky vyrostl. „Nejdříve jsme bydleli přímo v areálu cukrovaru a když mi byly asi čtyři nebo pět let, přestěhovali jsme se do mlýna,“ vypráví místní rodák.

Chátrající mlýn v Nových Dvorech - Ovčárech:

Tehdy tu v poměrně velkorysých bytech s vysokými stropy a velkými místnostmi bydlelo celkem šest rodin. Pro děti to tady byl prý doslova ráj. „Víte co já se tady naseděl jako kluk na hrázi a sekal jednoho karase za druhým? Byla tu spousta prolézaček a schovávaček, v zimě jsme chodili bruslit na sádka, neskutečný vyžití jsme tu jako děti měly,“ vypráví Petr Jelínek a postupně obchází budovu a ukazuje na jednotlivá okna mlýnského torza.

Všechno má ještě v živé paměti, kde byl obývací pokoj, kde kuchyň, kde kdo bydlel i jak se jmenoval. „Tady to okno zazdíval ještě můj táta. A tady, jak jsou v tom okně vidět zelené dlaždičky, to byla naše koupelna,“ ukazuje na zbytek zachovalých obkladaček na zdi něčeho, co bývala kdysi místnost. Odstěhoval se odsud rok po revoluci do domku v Nových Dvorech. Od devadesátých let dvacátého století bývalý mlýn několikrát změnil majitele, ale jeho chátrání už se zastavit nepodařilo. V současnosti jej vlastní pardubická společnost JIP majetková.

Z HISTORIE MLÝNA



První zmínka o ovčáreckém mlýnu se datuje do poloviny 16. století, ale bez přesnějšího určení letopočtu. Jisté je až to, že objekt společně s celým novodvorským a ovčáreckým panstvím koupil v roce 1679 tehdy ještě baron, později hrabě, Bernard Věžník. K němu se váže zmínka, že obnovil mlýn, ve kterém se 14 let kvůli nedostatku vody nemlelo. Mlýn také jednou vyhořel a to v roce 1842. Historické prameny tvrdí, že byl požár založen úmyslně, s cílem zničit pivovar a sousední dvůr. Vyhořel ale pouze mlýn a jeho hospodářské budovy. Mlynář Josef Nedvídek byl naštěstí pojištěný na 4 tisíce zlatých a za vyplacenou pojistku vystavěl ještě v tom samém roce mlýn nový. O pět let později se majitelem mlýna stal hrabě Chotek. Od roku 1939 byl pak mlýn součástí společnosti Rolnický akciový cukrovar, pivovar a mlýn. Po změně režimu v roce 1948 ale začaly mlýny hromadně zanikat a většinou se z nich staly obytné objekty. /Zdroj: vodnimlyny.cz/.