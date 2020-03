Jak vaši klienti snášejí zákaz návštěv příbuzných?

Klienty průběžně informujeme o opatřeních ochrany a jedním z nich je i zákaz vstupu návštěv a omezení vstupu ostatních osob do zařízení. Snažíme se jim tuto situaci ulehčit například zprostředkováním telefonického kontaktu s rodinou. Klienti mají informace i z médií tudíž mají i přehled o naléhavosti situace a nutnosti zavedení preventivních opatření. Přijatá opatření převážně přijímají s porozuměním. Pracovníci s klienty komunikují a snaží se zaměstnat jejich mysl.

Jak snášejí to, že nevědí, jak bude omezení dlouho trvat?

Nejdůležitější je, aby se klienti srovnali s prvotní myšlenkou na to, co omezení přinese a z jakého důvodu je nastaveno. My je samozřejmě ve všech ohledech a dle našich možností podporujeme, aby tato doba pro ně byla co nejsnesitelnější. Na druhé straně je ale to nejdůležitější, snaha nás všech uchránit jejich zdraví.

Online reportáž

Připravují pro ně sociální pracovnice nějaké speciální programy?

Aktivity probíhají v Domově Barbora i nadále. Zrušily se do odvolání pouze společenské akce většího rázu a aktivity mimo zařízení. Běžné aktivity jako dílny ručních prací pokračují samozřejmě s ohledem na zdravotní stav klientů. Máme k dispozici i rozlehlou zahradu, tak není nutné omezovat ani pobyt na čerstvém vzduchu.

Snažíte se třeba omezit sledování zpráv v televizi, aby je ta mediální masáž ohledně koronaviru zbytečně neděsila?

Žádné omezení v přístupu k informacím nemáme. Situaci s klienty ale komunikujeme ve formě, kterou jsou schopni chápat, protože jsou v našem zařízení například i klienti s mentálním postižením nebo s kognitivními deficity. V případě, že vidíme, že je zprávy zneklidňují, snažíme se o zmírnění dopadů informací. Vysvětlit případné nejasnosti. Nicméně je náročné i pro zaměstnance pracovat v této době s informacemi, které se velmi rychle mění a občas bývají i různorodé. My vycházíme hlavně z informací, které získáme oficiální cestou, tedy od krajské hygienické stanice, zřizovatele, Asociace poskytovatelů sociálních služeb, z ministerstva práce a sociálních věcí a z ministerstva zdravotnictví.

Jakým způsobem dochází ke kontaktu s příbuznými – telefonem, umožňujete jim třeba i videohovory přes Skype?

Řada klientů má vlastní mobilní telefon, který jim i při běžném režimu eventuálně pomůžeme použít. I toto je součást služby, kterou poskytujeme. Videohovory a hovory přes Skype v našich možnostech nejsou. Je samozřejmě přínosem, pokud rodina klienta má zájem a komunikuje prostřednictvím telefonu, tak aby svého blízkého uklidnila a nepřidávala mu při rozhovoru nejistotu do jeho myšlení. U některých klientů také předáváme vzkazy od blízkých a i jen takový druh komunikace určitě každého z nich potěší, protože obě dvě strany ví, že ten druhý na něho myslí.

V případě, že by byl váš klient ve vážném stavu a hrozilo by, že by se díky tomuto dlouhodobému nařízení se svými příbuznými už nemusel setkat, mohla byste pro takové příbuzné udělit nějakou výjimku?

Výjimka je dána již v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví ČR v otázce návštěv, které platí od 10. března 2020. Nicméně v našem zařízení tuto výjimku stanovujeme vždy při zákazu návštěv. Samozřejmě člověk, který na základě této výjimky vstupuje do zařízení je oblečen do všech ochranných prostředků, je prověřena jeho cestovní anamnéza a všeobecná sestra mu v této době také změří teplotu a pohovoří s ním o tom, zda nepociťuje nějaké příznaky možného onemocnění. Na důležitost rozloučení se svými blízkými klademe velký důraz, ale zároveň nepodceňujeme preventivní opatření zavedená kvůli ochraně našich téměř dvou stovek klientů a pracovníků.