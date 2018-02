Přiklepnuto! Tellerův cukrovar konečně prodán

Kutná Hora – Prodáno. Tak zní verdikt městských zastupitelů, kteří ve vzácné shodě přiklepli prodej Tellerova cukrovaru. Za pět milionů korun jej koupil soukromý investor z Prahy Pavel Tomáš. Místním přitom tento podnikatel není neznámý. Žije v nedalekém Malešově, kde už jeden podnikatelský záměr dotáhl do konce. V roce 2011 koupil u Maxovny ruinu mlýnu Dubina, z níž se už o dva roky později stal kompletně zrekonstruovaný objekt.

Rekonstrukce mlýna je nejenže velice zdařilá, ale zároveň respektuje i historický ráz místa a typický genius loci. I z toho se dá usuzovat, že radnice tentokrát vsadila na dobrého koně a ne jen na spekulanta, který objekt využije jen k vlastnímu obohacení a záhy prodá. To si ostatně ošetřila i smluvně.

Do dvou let totiž musí mít majitel vyřízené stavební povolení a začít budovat. V opačném případě by mu totiž propadla peněžitá záloha ve výši jeden a půl milionu korun, kterou už složil na účet města. Podle všeho se tak ale nestane. „Domnívám se, že do dvou let by se stavební povolení měla dát zvládnout, samozřejmě v sounáležitosti s městem. Já už v podstatě jen čekám, až budou podepsány všechny papíry o prodeji a začneme,“ uvedl nový majitel Tellerova cukrovaru Pavel Tomáš.

Ten také razantně zmírnil původní odhady kutnohorské radnice, která předpokládala, že do rekonstrukce Tellerova cukrovaru vloží dalších sto milionů korun. „Bude to muset být výrazně méně, část budu hradit z úvěru. V tuto chvíli odhaduji, že kompletní rekonstrukce vyjde na čtyřicet až šedesát milionů korun,“ prozradil k investované částce Tomáš. Oč menší je předpokládaná investice, o to větší jsou jeho ambice vzhledem k časovému odhadu dokončení celé rekonstrukce. „Do třech až pěti let se lidé v Kutné Hoře mohou těšit na krásný nový dům,“ uvedl podnikatel s tím, že v objektu bývalého cukrovaru by chtěl vybudovat lehce nadstandardní byty a obchody.

Vše prý ale do značné míry bude záležet na památkářích. „Cukrovar jsme koupili z toho důvodu, že je to krásná stavba, která si určitě zaslouží, aby se jí vrátil ten ráz, který měla kdysi,“ uvedl k důvodu koupě Pavel Tomáš. Jak již bylo řečeno, na prodeji se vzácně shodli i kutnohorští městští zastupitelé napříč politickými uskupeními. Hlavně proto, že objekt se řadu let nedařilo prodat a postupně chátral, čímž výrazně ztratil na hodnotě. Vždyť ještě v roce 2008 jej město chtělo prodat za 25 milionů. „Jsem rád, že se našel po několika marných pokusech konečně kupec a zdá se, že cukrovar nebude následovat osud některých nešťastných objektů, které město v minulosti neprodalo úplně dobře, kupříkladu nové mlýny,“ uvedl Ivo Šanc (Šance pro Kutnou Horu). „Cením si odvahy podnikat v tomto sektoru byznysu,“ řekl Jozef Králik (ANO).

Ještě v roce 2008 areál Tellerova cukrovaru sloužil jako městská ubytovna a zázemí pro charitní střediska Maják a Kotva. Měnily se postupně i záměry, jak s jedním z nejstarších prvních průmyslových cukrovarů v Čechách naložit. Jednou z variant kromě prodeje soukromému investorovi bylo vybudovat v objektu městské byty. Ty už tam ostatně kdysi byly poté, co v polovině 20. století přestal objekt sloužit svému původnímu účelu. Bylo jich tam celkem 15 a tři nebytové prostory, od 90. let v budově sídlila mateřská škola. Dalším nápadem bylo chátrající objekt srovnat se zemí a na jeho místě vybudovat kompletně novou stavbu.Tento záměr ale narazil na problém s památkáři, neboť cukrovar je národní kulturní památkou.