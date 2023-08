Je jich všude plno. Chvíli jsou v bazénu, za chvíli šplhají po žebříku na tobogán. Pavel Slabihoud a jeho tým instruktorů ale mají o svých svěřencích dokonalý přehled. „Poznáme je podle náramku SK Vorvaň, který nosí na ruce, takže je v davu rozeznáme. Navíc děti jsou naučené na to, že oni vidí nás a my vidíme je,“ říká vedoucí tábora s tím, že poslední dva turnusy vzhledem k vrcholícím prázdninám čítají 20 dětí. Výjimkou ale nebyly ani týdny, kdy měli instruktoři v péči i pět desítek svěřenců. Příměstské tábory na plovárně pořádá sportovní klub už sedm let.