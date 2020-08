/FOTOGALERIE/ V pátek 7. srpna skončily letošní příměstské tábory v Sudějově, konané pod taktovkou místního spolku Pramínek. Každý ze tří turnusů byl jinak tematicky zaměřen. První nadchl příznivce zeměpisu cestou kolem světa, další se nesl ve sportovním duchu, a který byl po loňském úspěchu nazván Mini Sparťan Sudějov II a poslední, který letošní táboření s Pramínkem uzavřel, byl tematicky věnován Karibiku.

Z příměstského tábora v Sudějově | Foto: Richard Karban

Do jeho posledního dne se táborníci skutečně probudili. Ten kdo našel odvahu, měl možnost přespat v areálu farské zahrady. Po probuzení a povinném změření teploty, které musel podstoupit každý, kdo do tábora vstoupil, čekala na všechny snídaně, a den plný her a zábavy.