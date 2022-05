Schwarzenbergovo vinařství připravuje vinice na sucho v čase klimatických změn

Jan Můčka pochází ze Strážnické vinařské rodiny a v roce 1953 se stal hlavním vinařem Státního statku Čáslav. O víno se tam staral až do začátku devadesátých let minulého století. V roce 1993 se ale statek rozpadl a vinice, které do té doby spravoval, začaly chátrat.

Žezlo postupně po začátku milénia převzaly Vinné sklepy Kutná Hora, a to jak v Kutné Hoře, tak právě na viniční trati mezi obcemi Vinice a Vinaře, kde je pěstování vína doloženo již v patnáctém století.