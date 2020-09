Odřeknutí členství v komisích zaznamenali třeba v Kutné Hoře. „Pár demisí jsme zaznamenali, ale není to zatím nic vážného. Všechny komise ale máme momentálně obsazené a máme připravené náhradníky,“ uvedla vedoucí odboru správního Městského úřadu Kutná Hora Eva Haroková.

Zároveň ale připouští, že co platí dnes, nemusí být pravda zítra. Kvůli prudkému nárůstu počtu nemocných i lidí v karanténě se totiž zvyšuje riziko, že může dojít těsně před zahájením hlasování k vyřazení členů komisí. V takovém případě má starosta povinnost neprodleně povolat náhradníky, popřípadě jmenovat nové členy komise.

„Z mého pohledu se jedná vždy o náročnou a sledovanou akci, ať se jedná o jakékoliv volby. Příprava těchto voleb je s ohledem na měnící se situaci v porovnání s jinými volbami opravdu výjimečná. Organizačně je to mimořádně náročné a složité, ale do dnešního dne plníme všechny úkoly,“ doplnila Haroková.

Kritická prozatím není situace ani v Čáslavi. „Máme splněné kvóty na minimální počet členů v okrskové komisi, který je dán zákonem. Je ale pravda, že za běžných okolností bývá členů více," řekl Jan Dobřický z čáslavského městského úřadu.

Minimální počet členů ve volební komisi v Čáslavi je stanoven na šest. „Nyní jich v každém z devíti okrsků máme kolem osmi, čili v případě náhlého výpadku z důvodu nemoci máme stále rezervu,“ doplnil Dobřický.

Pokud by byl výpadek kvůli onemocnění či nařízené karanténě členů komise masivnější, nastoupili by pak v Čáslavi náhradníci, případně zaměstnanci městského úřadu. „Usednout v komisi se bojí především starší lidé, což naprosto chápu. Ideální by byli studenti, ti o to ale zase nemají zájem,“ řekl Dobřický.

Podobné je to i ve Zruči nad Sázavou. „Situaci zatím zvládáme. Případné vypadnutí členů komisí budeme řešit náhradníky nebo zaměstnanci úřadu,“ sdělil starosta města Martin Hujer.