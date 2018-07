Pro rekonstrukce škol využívají letní prázdniny

Kutnohorsko – Období letních prázdnin je ideální dobou k tomu, aby se ve školských zařízeních prováděly větší či menší úpravy a opravy. Děti si užívají dvouměsíční volno, školy zejí prázdnotou a do akce tu často vyrážejí dělníci. V některých zařízeních museli zkrátit také školní rok, aby se vše do konce prázdnin stihlo.

Ilustrační foto.Foto: Deník / Lejtnarová Petra

Tato situace nastala například v Mateřské škole Miskovice, kde se s pracemi začalo týden před koncem školního roku. „Po dohodě s rodiči jsme školní rok ukončili dříve, za tento vstřícný krok bych jim rád touto cestou poděkoval,“ sdělil starosta obce Marek Holinka.

Zkrácení školního roku je oprávněné, protože dělníky zde čeká náročný úkol. „Od Evropské unie (Fond soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí) jsme obdrželi dotaci na snížení energetické náročnosti budovy, takže ve školce bude vybudován nový topný systém s tepelným čerpadlem, v rámci zateplení pláště budovy budou částečně vyměněna a doplněna nová okna. Naším cílem je, aby děti a rodiče mohli nový školní rok zahájit v rekonstruované budově již od 1. září tohoto roku,“ popsal Holinka.

Kvůli opravám ukončili školní rok o týden dříve také v Mateřské škole Vavřinec. Tady se chystají na totální rekonstrukci budovy. Jejím výsledkem bude mimo jiné zvýšení kapacity školky ze stávajících 35 dětí na 39. „Zateplí se strop půdy a zvětší se jedna denní místnost. Toho se docílí tak, že se probourá stěna do ředitelny a vybourá se výtah, který se nepoužíval,“ popsala starostka obce Jana Semerádová. Školka dostane také novou vzduchotechniku.

Tyto úpravy by se měly stihnout do konce prázdnin. Tím ale rekonstrukce neskončí, pokračovat se bude přístavbou nového sociálního zařízení, protože to stávající se změní v ředitelnu, a šatny pro paní učitelky. Na závěr se celá budova zateplí a dostane novou fasádu. Tyto práce jsou ale plánovány až do června příštího roku. „Celá rekonstrukce vyjde přibližně na 7 milionů korun, 40 % částky poskytl státní fond,“ dodala starostka.

Úpravy školek se chystají také v Kutné Hoře, kde se s pracemi začne až nyní v červenci. „Ve všech školkách se bude malovat a na drobné opravy čeká například nábytek.

Velká rekonstrukce nás čeká v Mateřské škole Benešova I,“ prozradila ředitelka kutnohorských školek Pavla Berková. Ve školce se bude na základě požadavků hygieny přestavovat sociální zařízení.

Dělníci se budou pohybovat i v Mateřské škole Dačického. Na její zahradě bude zbudováno mlhoviště, které poslouží v teplých dnech pro osvěžení dětí. „Provoz školek je ale i přes léto zajištěn,“ ujistila Berková.

Prázdninové úpravy se ale nevyhnou ani základním školám. Například na kutnohorské Základní škole Jana Palacha vybudují relaxační místnost. „Školu navštěvují také autisti. Tato místnost bude sloužit k tomu, aby si odpočinuli od rušivých vlivů. V odpoledních hodinách se zde budou scházet na konzultace učitelé s rodiči,“ prozradila ředitelka Jaroslava Drabešová s tím, že je čekají i opravy nábytku, elektrorozvodů a některých kabinetů.

V Čáslavi bude rušno na Základní škole Masarykova. Tam kromě každoročního malování kompletně zrekonstruují kotelnu. „Termín dokončení je na konci prázdnin, takže doufám, že se nevyskytnou žádné komplikace,“ uvedl ředitel školy Jaroslav Vostrovský.

Naopak klid bude přes prázdniny ve zručských školách i školkách. Tam se dle slov Ludmily Vlkové z kanceláře starosty žádné rekonstrukce nechystají. „Na prázdniny jsme nechali pouze výměnu osvětlení ve sportovní hale, aby nebyla narušena výuka tělocviku,“ sdělila. Dělníci se nebudou pohybovat ani v uhlířskojanovické škole a školce. Tam prý položí pouze nový koberec.